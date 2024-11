Marcas brasileiras expandem presença no mercado da Flórida

Com uma trajetória que inclui experiências em missões diplomáticas e em grandes empresas do setor privado, o diplomata Rodrigo Fonseca, atualmente à frente do escritório da APEX Brasil, em Miami, se mostra otimista em relação às oportunidades que a Flórida oferece para os empreendedores brasileiros. As marcas do Brasil estão se destacando e, com a estratégia certa, têm o potencial de conquistar o mercado norte-americano.

Fonseca esteve no Brasil durante o ECON - Encontro de Negócios das Américas, realizado nas cidades de Natal, João Pessoa, Recife e Fortaleza. Em Natal, ele lembrou que o Rio Grande do Norte se apresenta cada vez mais promissor em suas diversas atividades, principalmente pela produção de energia limpa. “São duas matrizes que são o carro-chefe da imagem que o Brasil quer projetar para o mundo e, principalmente, para os Estados Unidos. O Brasil é o detentor das maiores reservas de água do mundo, é detentor de uma matriz energética limpa e o Rio Grande do Norte, em particular, é o campeão de energia solar e eólica”, comentou.

O diplomata lembrou que mais de 500 mil brasileiros moram na Flórida, o que é uma vantagem porque se consegue falar português o tempo inteiro, e é mais perto do Brasil, entretanto existem 50 estados no País, que podem gerar algum interesse. Cada estado americano tem sua especificidade, seu modelo de negócio, que pode ser atraente para o Brasil. “Tem que pensar nos Estados Unidos como um todo, levando-se em consideração logística e o hábito de consumo da população”, diz Fonseca.

No entanto, conquistar espaço nos Estados Unidos, o maior mercado consumidor per capita do mundo, traz seus desafios. Fonseca sublinha que o "desafio inicial é o da concorrência super acirrada". Para os empresários que almejam expandir para os EUA, é fundamental ter um planejamento estratégico robusto, encontrar parceiros locais de confiança e avaliar cuidadosamente a decisão de entrar nesse mercado. Ele evoca a necessidade de se buscar informações e participar de um processo de imersão, onde cada um tenha a oportunidade de visitar parceiros, que serão previamente mapeados, visitar as autoridades locais, visitar a Select Florida, que é uma espécie de APEX na região.

Entre as principais áreas de investimento brasileiro na Flórida, o mercado imobiliário se destaca. A perspectiva de uma redução nas taxas de juros tem atraído investidores, apesar das preocupações com o câmbio. Segundo Fonseca, "se bem pensada a estratégia, existem muitas oportunidades para um bom retorno financeiro", mencionando setores como construção de casas, clínicas de estética, serviços de alimentação e logística. Ele vai além: “tem que abrir a cabeça, seu ideal de internacionalização de negócios que o mundo oferece para o empresariado brasileiro e seguir em frente”, conclui.

PAPEL DA APEX

A Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (APEX Brasil) tem um papel fundamental ao fornecer relatórios detalhados e identificar oportunidades de mercado para empresas brasileiras. Com sede em Brasília e escritórios ao redor do mundo, é uma das principais parceiras dos empresários brasileiros que desejam expandir suas operações para o mercado norte-americano. O escritório de Miami, responsável pela América do Norte e Caribe, oferece suporte em feiras, rodadas de negócios e atua como uma incubadora para empresas emergentes. A APEX Brasil oferece um espaço para as empresas se desenvolverem, marcarem reuniões com clientes e parceiros, e fazerem parte do ecossistema de negócios dos brasileiros nos Estados Unidos.

