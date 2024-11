Mudanças climáticas elevam riscos de incêndios na Amazônia

As mudanças climáticas aumentaram em até 20 vezes as chances de incêndios florestais na Amazônia em 2023, de acordo com o relatório “State of Wildfires 2023–2024” - Estado dos Incêndios Florestais 2023–2024, em português - na página 3.610. Os dados têm sido destaque em debates em encontros internacionais sobre o impacto da crise climática.

Dados do Sistema de Alerta de Desmatamento (SAD), do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, apontam também um aumento no corte ilegal de árvores no início do segundo semestre de 2024. Os estados do Amazonas, Pará e Acre estão entre os mais afetados, com taxas de desmatamento de 28%, 27% e 22%, respectivamente, somando 495 km² de área devastada.

Em meio a esse cenário, a questão ambiental ganha destaque nos principais fóruns internacionais, como o G20, realizado em novembro de 2024 no Rio de Janeiro. O grupo, formado por países desenvolvidos e emergentes, é responsável por cerca de 85% do Produto Interno Bruto (PIB) global. A Amazônia tem atraído, ainda, atenção especial de figuras políticas, como o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que visita Manaus antes da cúpula do G20.

Para Daniel Maximilian Da Costa, fundador e CEO do Latin American Quality Institute (LAQI), a questão da sustentabilidade precisa ser cada vez mais destacada, especialmente em eventos que reúnem líderes e influenciadores de diferentes setores.

“Eventos internacionais que abordam a sustentabilidade têm uma importância crescente, pois oferecem uma plataforma essencial para a troca de ideias, práticas e soluções inovadoras entre líderes de diferentes setores. Um exemplo disso é o Quality Festival 2024, que ocorre de 19 a 21 de novembro em Manaus, reunindo especialistas, autoridades e empresários para discutir como a qualidade e a sustentabilidade podem ser integradas em estratégias globais. Em uma cidade estrategicamente localizada no coração da Amazônia, o evento se destaca como uma oportunidade única para fortalecer o compromisso com a preservação ambiental”, conclui.