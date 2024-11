Prevent Senior deixa de comercializar planos de saúde no Rio

Desde o dia 31 de maio de 2024, a Prevent Senior deixou de comercializar planos de saúde na cidade do Rio de Janeiro (RJ). Segundo informações divulgadas pela companhia, especializada em planos de saúde para pessoas com mais de 49 anos de idade, a baixa rentabilidade na capital fluminense foi o fator que ocasionou a decisão da empresa.

De acordo com a Prevent Senior, a decisão não deve trazer nenhuma mudança para as pessoas que já possuem o plano no momento. Atualmente, a empresa tenta vender a carteira de clientes - o que, dependendo da empresa que assumir as operações, pode provocar alterações na rede credenciada.

Hugo Victor, responsável pela Canal Life, corretora de plano de saúde e seguros, informa que, mesmo com a compra paralisada, os clientes que já possuem planos poderão continuar sendo atendidos pela rede parceria da Prevent, que garante a realização de consultas, exames e emergências, entre outros serviços.

“Quem reside no Rio de Janeiro e possui planos adquiridos da Prevent, mesmo antes de 31 de maio de 2024, deve apenas aguardar”, explica Hugo Victor. “A organização descartou a possibilidade de retomar a comercialização no Rio de Janeiro”, completa o responsável pela Canal Life.

A Prevent Senior iniciou sua história em 1997, data da inauguração do primeiro hospital da rede Sancta Maggiore. A empresa é considerada uma das pioneiras no atendimento ao público “Adulto+”, formado por indivíduos com mais de 49 anos de idade.

Hoje, a companhia soma cerca de 45 unidades, 550 mil beneficiários, 14 mil colaboradores e trabalha com ampla rede credenciada, conforme dados divulgados pela própria empresa.

Para mais informações, basta acessar: https://canalprevent.com.br/