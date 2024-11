O MultiBank Group, a maior e mais regulamentada instituição de derivativos financeiros do mundo, com sede em Dubai, tem o orgulho de anunciar seu reconhecimento como a “Melhor Instituição Financeira Global” na Money Expo Qatar 2024.

Esse prestigioso prêmio, apresentado em um dos principais eventos financeiros do Oriente Médio, destaca o compromisso do MultiBank Group em fornecer serviços financeiros líderes do setor para seus clientes em todo o mundo. Com um conjunto abrangente de mais de 20.000 produtos financeiros em várias classes de ativos, o MultiBank Group se dedica a estabelecer o padrão em serviços financeiros, oferecendo soluções comerciais avançadas apoiadas por uma estrutura regulatória robusta.

A Money Expo Qatar serve como um encontro vital para profissionais de finanças, investidores e líderes do setor explorarem as últimas tendências, inovações e desenvolvimentos nos mercados financeiros globais. O reconhecimento do MultiBank Group ressalta seu papel significativo no setor financeiro e também reforça sua dedicaçãoàintegridade, transparência e excelência.

Naser Taher, fundador e presidente do MultiBank Group, comentou sobre o prêmio: “Estamos verdadeiramente honrados em ser reconhecidos como a ‘Melhor Instituição Financeira Global’ no Money Expo Qatar 2024. Este prêmio reflete nosso compromisso com a excelência e com o apoio aos objetivos financeiros de nossos clientes por meio de uma combinação de tecnologia de ponta e sólida conformidade regulatória. No MultiBank Group, estamos dedicados a capacitar traders e investidores de todas as partes do mundo, garantindo os mais altos padrões de segurança, inovação e serviço”.

O MultiBank Group, estabelecido na Califórnia, EUA, em 2005, atende mais de 1 milhão de clientes em mais de 100 países e mantém um volume diário de negociações superior a US$ 18,1 bilhões. Conhecido por suas soluções de negociação inovadoras, forte supervisão regulatória e excelente suporte ao cliente, o Grupo oferece uma ampla variedade de serviços financeiros, incluindo corretagem e gestão de ativos. O MultiBank Group é regulamentado em cinco continentes por mais de 16 dos órgãos reguladores financeiros mais renomados do mundo.

Esta recente distinção no Money Expo Qatar 2024 se junta a uma longa lista de prêmios globais recebidos pelo MultiBank Group, reafirmando sua posição como líder confiável na indústria financeira e sua dedicação em impulsionar a inovação dentro de um ambiente de negociação seguro e regulamentado.

SOBRE A MULTIBANK GROUP

O MultiBank Group, estabelecido na Califórnia, EUA, em 2005, é líder global em derivativos financeiros, atendendo a mais de 1 milhão de clientes em 100 países e ostenta um volume diário de negociação que excede US$ 18,1 bilhões. Reconhecido por suas soluções de negociação inovadoras, conformidade regulatória robusta e atendimento ao cliente excepcional, o Grupo oferece uma variedade de serviços de corretagem e soluções de gestão de ativos. É regulado em cinco continentes por mais de 16 das autoridades financeiras mais conceituadas do mundo. As plataformas de negociação premiadas do Grupo oferecem alavancagem de até 500:1 em um conjunto diversificado de produtos, incluindo Forex, Metais, Ações, Commodities, Índices e Criptomoedas. O MultiBank Group recebeu mais de 70 prêmios financeiros reconhecendo sua excelência em negociação e conformidade regulatória. Para informações adicionais, visite o site do MultiBank Group.

