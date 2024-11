A LambdaTest, uma plataforma líder de testes unificados baseados em nuvem, lançou um conjunto de novos recursos para o KaneAI - o primeiro agente de teste de software com IA de ponta a ponta do mundo, idealizado para agilizar ainda mais e elevar a experiência de teste. Estas atualizações oferecem mais recursos em testes de web, API e aplicativos móveis, tornando o KaneAI uma solução completa para equipes de desenvolvimento e engenharia de qualidade que desejam aumentar a qualidade de forma rápida.

Os novos recursos mais relevantes são o suporte para testes de aplicativos nativos em dispositivos Android e iOS reais, permitindo que as equipes testem aplicativos móveis diretamente no KaneAI para a criação de scripts de automação. Esta adição aumenta a cobertura e a consistência em ambientes móveis e web, o que é essencial no atual cenário de multiplataformas.

O recurso de execução de JavaScript mais recente possibilita aos usuários adicionarem e executarem JavaScript personalizado em seus testes na web, oferecendo maior controle e flexibilidade para testar cenários únicos. Com o novo Scroll in Element Support, os testadores agora podem interagir facilmente com conteúdo oculto ou dinâmico em áreas específicas de uma página totalmente baseada em linguagem natural para ajudar a enfrentar desafios em layouts web complexos.

O KaneAI agora disponibiliza suporte para testes de API, permitindo que as equipes realizem testes diretamente na plataforma, assegurando que tanto o frontend quanto o backend funcionem perfeitamente juntos. Além disso, o novo recurso Variáveis torna os testes adequados às diferentes entradas do aplicativo, o que torna o gerenciamento de diversos cenários mais fácil.

Para equipes que precisam testar em locais ou ambientes específicos, o KaneAi também oferece suporte para proxy de tráfego de diferentes geolocalizações e túneis locais. Isto quer dizer que os usuários podem imitar as condições locais ou testar em diferentes regiões para ter uma melhor compreensão do funcionamento do aplicativo em todo o mundo.

O KaneAI agora simplifica a vida dos desenvolvedores, criando automaticamente scripts de teste para Selenium Java, uma ferramenta popular que economiza tempo na configuração dos testes. Além disso, a nova integração com o Jira permite que as equipes tragam facilmente planos de teste e casos do Jira, mantendo os testes e o gerenciamento de projetos sincronizados e simplificando o fluxo de trabalho.

“Com essas recentes atualizações, estamos revolucionando a forma como as equipes lidam com os testes, tornando-os mais inteligentes e intuitivos com inteligência artificial”, disse Mayank Bhola, cofundador e diretor de produtos na LambdaTest. “Os novos recursos do KaneAI tornam as equipes capazes de simplificar o processo de criação de testes através da linguagem natural, permitindo a criação perfeita não só de testes de IU, mas também de testes de backend com execuções de JavaScript e validações amplas de API. Além disso, a KaneAI estende seu suporte além dos testes da web, abrangendo testes de aplicativos nativos em dispositivos móveis reais para garantir uma experiência de teste holística. Estes avanços permitem que as equipes entreguem software de alta qualidade com mais rapidez e eficiência, mantendo o foco no que é mais relevante.”

Essas atualizações do KaneAI o tornam uma solução de teste abrangente para equipes que buscam aumentar a precisão, a flexibilidade e a eficiência de seus esforços de automação. O LambdaTest continua a redefinir as possibilidades de geração e automação de testes com tecnologia de inteligência artificial, permitindo que as equipes de desenvolvimento avancem com confiança em direção a lançamentos mais rápidos e confiáveis.

Para saber mais sobre estes recursos, visite: https://www.lambdatest.com/kane-ai

Sobre a LambdaTest

A LambdaTest é uma plataforma de garantia de qualidade de software inteligente e omnicanal que permite às empresas acelerarem o tempo de colocação no mercado por meio da criação, orquestração e execução de testes baseados em nuvem e com tecnologia de IA. Mais de 10.000 clientes corporativos e mais de 2 milhões de usuários em mais de 130 países confiam na LambdaTest para suas necessidades de teste.

Teste de navegador e aplicativo A nuvem permite que os usuários executem testes manuais e automatizados de aplicativos web e móveis em mais de 5.000 navegadores diferentes, dispositivos reais e ambientes de sistemas operacionais.

HyperExecute ajuda os clientes a executarem e orquestrarem grades de teste na nuvem para qualquer estrutura e linguagem de programação em velocidades extremamente rápidas para reduzir o tempo de teste de qualidade e para ajudar os desenvolvedores a criarem software mais rapidamente.

Para mais informações, acesse https://lambdatest.com.

