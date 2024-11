A Andersen Global reforça sua plataforma na Nova Zelândia mediante um contrato de cooperação com a Three Sixty Capital Partners, uma empresa de consultoria estratégica em fusões e aquisições com sede em Auckland.

Fundada em 2012, a Three Sixty Capital Partners é líder confiável em serviços de vendas e aquisições de negócios para empresas de médio porte na Nova Zelândia e Austrália, especializada em fusões, aquisições e captação de capital para empresas de médio porte na Nova Zelândia, Austrália e Ásia. Os quatro sócios da empresa - Greg Young, Richard Wood, Peter Jeffs e Mark Smitheram - trazem ampla experiência prática e profundos conhecimentos do setor para uma base de clientes diversificada que inclui empresas de capital privado, consultores fiscais, profissionais jurídicos e empresas de médio porte. A experiência setorial da empresa inclui FMCG, tecnologia, infraestrutura e logística.

“Nossa cooperação com a Andersen Global irá agregar maior valor para empresas que buscam serviços especializados de fusão e aquisição na Nova Zelândia e Austrália", disse Greg Young, cofundador e sócio da Three Sixty Capital Partners. "Agora podemos oferecer acesso a uma plataforma mundial, mantendo a abordagem pessoal que prioriza o cliente e que define nossa empresa. Nossos clientes já estão experimentando as vantagens desta cooperação, com ofertas de serviços integrados abrangendo agora a Nova Zelândia e a Austrália."

O presidente e diretor executivo da Andersen Global, Mark L. Vorsatz, acrescentou: “A experiência e a reputação de fusões e aquisições da Three Sixty Capital Partners são altamente complementares às nossas ofertas de serviços na Nova Zelândia e mais além. A incorporação desta equipe aumenta nossa capacidade de atender clientes de modo integrado e holístico,àmedida que continuamos expandindo nossas capacidades na região da Ásia-Pacífico."

A Andersen Global é uma associação internacional de empresas-membro legalmente separadas e independentes, compostas por profissionais de impostos, jurídicos e de avaliação em todo o mundo. Estabelecida em 2013 pela empresa-membro dos EUA Andersen Tax LLC, a Andersen Global agora tem mais de 17.000 profissionais ao redor do mundo e uma presença em mais de 475 localidades através de suas empresas-membro e empresas colaboradoras.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20241114378554/pt/

Megan Tsuei

Andersen Global

415-764-2700