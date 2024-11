A Experian anunciou hoje que foi nomeada um dos World’s Best Workplaces™ (melhores locais de trabalho do mundo) em 2024 pela Fortune e pelo Great Place to Work®, que reconhece as 25 empresas que estão construindo as melhores culturas de trabalho do mundo. A homenagem destaca a cultura da Experian de colocar as pessoas em primeiro lugar no local de trabalho, promover a inclusão, estimular a colaboração e a inovação e priorizar o bem-estar, o crescimento pessoal e o avanço dos membros da equipe.

Em sua 14ª edição, esta prestigiada lista internacional elaborada pelo Great Place To Work® perguntou a 6,2 milhões de funcionários no mundo inteiro sobre os principais fatores que criam ótimos locais de trabalho e analisou os programas de local de trabalho das empresas que impactam 18 milhões de funcionários a nível mundial. As organizações foram avaliadas por seus esforços para criar ótimos locais de trabalho e impactar positivamente as pessoas e as comunidades em vários países.

“Este é um grande reconhecimento”, disse Brian Cassin, CEO da Experian. “É um testemunho do trabalho árduo, da dedicação e da criatividade que nossos funcionários no mundo todo trazem para nossa empresa todos os dias, juntamente com seu compromisso inabalável com a excelência, a inovação e a colaboração.”

Entre os principais programas globais que ajudam a criar um ambiente de trabalho onde todos os membros da equipe podem prosperar estão os diversos grupos de recursos para funcionários da empresa, primeiros socorros em saúde mental para apoiar os funcionários que enfrentam um desafio nesse âmbito, hackathons de tecnologia que estimulam a inovação dos membros da equipe e oportunidades de desenvolvimento profissional e de crescimento de carreira, como a Careers Week, a Experian University e o Leadership Exchange.

“Há muito tempo aspiramos a ser uma das melhores empresas do mundo para se trabalhar e, nos últimos anos, fizemos disso uma prioridade”, comentou Jacky Simmonds, diretor de Pessoas da Experian. “Nossa trajetória tem estado marcada por um compromisso inabalável de colocar nosso pessoal em primeiro lugar e promover a cultura colaborativa e inclusiva que nos diferencia.”

O World’s Best Workplaces™ demonstrou seu sucesso na criação de ótimos locais de trabalho e seu impacto sobre seus funcionários e comunidades ao serem classificadas em listas nacionais no mundo inteiro. Para serem consideradas, as empresas devem ser identificadas como empregadoras globais excepcionais, aparecendo em pelo menos cinco listas Best Workplaces™ na Ásia, Europa, América Latina, África, América do Norte ou Austrália durante 2022 ou início de 2023. As empresas devem ter pelo menos 5 mil funcionários no total, com pelo menos 40% deles localizados fora do país sede.

Sobre a Experian

A Experian é uma empresa mundial de dados e tecnologia que gera oportunidades para pessoas e empresas no mundo inteiro. Ajudamos a redefinir as práticas de empréstimo, descobrir e prevenir fraudes, simplificar a assistência médica, oferecer soluções de marketing digital e aprofundar o conhecimento sobre o mercado automotivo, tudo isso usando nossa combinação exclusiva de dados, análises e software. Também ajudamos milhões de pessoas a alcançar seus objetivos financeiros e a economizar tempo e dinheiro.

Atuamos em diversos mercados, desde serviços financeiros até saúde, automotivo, agrofinanças, seguros e muitos outros segmentos do setor.

Investimos em pessoas talentosas e em novas tecnologias avançadas para aproveitar o poder dos dados e inovar. Como empresa do índice FTSE 100 listada na Bolsa de Valores de Londres (EXPN), temos uma equipe de 22.500 pessoas em 32 países. Nossa sede corporativa fica em Dublin, Irlanda. Saiba mais em experianplc.com.

Experian e as marcas Experian utilizadas neste documento são marcas comerciais ou marcas registradas da Experian e suas afiliadas. Outros nomes de produtos e empresas aqui citados são de propriedade de seus respectivos proprietários.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20241113067495/pt/

Michael Troncale

Relações Públicas da Experian

+1 714 830 5462

michael.troncale@experian.com