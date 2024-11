Inteligência Artificial: empresas se preparam para 2025

A inteligência artificial (IA) está ganhando espaço rapidamente no mercado, e as empresas que implementam essa tecnologia de maneira estratégica conseguem se destacar no mercado. De acordo com o relatório da BCG – Boston Consulting Group, o uso de Inteligência Artificial é capaz de aumentar a receita das empresas em mais de 6% e, com investimentos crescentes, o impacto pode chegar a 20% ou mais.

No entanto, para que o uso da IA seja realmente eficaz, é necessário preparar e estruturar os dados de uma empresa antes da implementação. Entre as etapas para aplicar a IA de forma eficiente nas empresas estão coleta, organização e limpeza dos dados, armazenamento, análise e exploração desses dados e implementação de modelos de IA.

Caio Amante, CEO da Dataside - consultoria focada em dados, IA e negócios, explica que cada setor pode usar a IA de forma personalizada para atender às suas necessidades específicas.

“Além de preparar dados e adquirir tecnologias, é crucial desenvolver uma cultura de dados e capacitar a equipe para tirar o máximo proveito da Inteligência Artificial. Com essas ações, as empresas estarão prontas para aproveitar todo o potencial da IA, liderando seu setor e oferecendo produtos e serviços de maior qualidade a seus clientes”, ressalta Caio.

O CEO da Dataside compartilhou alguns exemplos de aplicação de inteligência artificial em setores variados:

Varejo: empresas de varejo que utilizam IA para recomendações de produtos conseguem personalizar a experiência de compra, o que aumenta a satisfação do cliente e impulsiona as vendas.





Saúde: a IA na área da saúde facilita diagnósticos mais rápidos e precisos, trazendo benefícios como a antecipação de tratamentos e uma maior eficiência no cuidado, especialmente para doenças complexas.





Finanças: no setor financeiro, a IA é usada para detectar fraudes em tempo real e personalizar serviços, proporcionando maior segurança nas transações e fidelização dos clientes por meio de ofertas mais alinhadas às suas necessidades.



Manufatura: na manufatura, a IA ajuda a prever falhas em equipamentos, reduzindo paradas não planejadas e melhorando a eficiência operacional, o que leva a menores custos de manutenção e maior produtividade.





Marketing: no marketing, a IA possibilita uma segmentação mais precisa em campanhas, resultando em maior engajamento dos clientes e melhor retorno sobre investimento, além de melhorar a experiência do cliente com conteúdos personalizados.



