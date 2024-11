A divisão de comercialização do Conselho de Pesquisa em Tecnologia Avançada (ATRC), a VentureOne, lançou hoje a QuantumGate, um novo empreendimento que oferece um conjunto avançado de produtos de segurança de dados para proteger os ativos de dados das empresas na era quântica, em CyberQ, em Abu Dhabi.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20241112781740/pt/

ATRC’s VentureOne Launches QuantumGate to Secure Data for the Quantum Era at CyberQ (Photo: AETOSWire)

Sua Excelência Faisal Al Bannai, secretário-geral do ATRC, disse: “A era quântica não é uma ameaça distante, ela já está aqui. O lançamento da QuantumGate é um passo fundamental na defesa de ativos de dados valiosos contra as crescentes ameaçasàsegurança cibernética. As soluções soberanas da QuantumGate pretendem garantir que as informações confidenciais do nosso país e das nossas empresas permaneçam seguras”.

“Os algoritmos criptográficos são utilizados por virtualmente todas as empresas para a criptografia e proteção dos dados”, disse o Dr. Najwa Aaraj, o CEO do Instituto de Inovação Tecnológica. “Mas, os avanços em computação quântica devem tornar muitos deles obsoletos em apenas cinco a 10 anos. Mesmo com as medidas de segurança atuais, agentes mal-intencionados podem coletar e armazenar dados organizacionais para descriptografá-los mais tarde, quando os computadores quânticos estiverem mais amplamente disponíveis. Isto significa que o risco é iminente, ou seja, os dados organizacionais já estão em risco.”

Os produtos de segurança de dados da QuantumGate, baseados em tecnologia proprietária do Instituto de Inovação Tecnológica, permitirão às empresas protegerem seus ativos de dados contra as ameaças atuais e emergentes, enquanto também garantem a conformidade com os próximos regulamentos criptográficos. O conjunto de produtos inclui o seguinte:

QSphere , que consiste em uma VPN pós-quântica e um aplicativo de criptografia e descriptografia de e-mail, pasta de arquivo e texto pós-quântico.

, que consiste em uma VPN pós-quântica e um aplicativo de criptografia e descriptografia de e-mail, pasta de arquivo e texto pós-quântico. Salina, uma ferramenta de gerenciamento de identidade e acesso projetada para simplificar os processos de autenticação, eliminando a necessidade do uso de senhas.

"Com os avanços recentes em computação quântica, ficou óbvio para todos os profissionais de segurança que as soluções criptográficas atuais logo serão seriamente desafiadas”, disse Reda Nidhakou, CEO interino da VentureOne, empresa controladora da QuantumGate. “Para prevenir perdas catastróficas, é essencial que empresas sensíveis façam a transição agora para sistemas de segurança pós-quânticos. Nossa missão é tornar este processo o mais tranquilo possível por meio de soluções resilientes, ágeis e de última geração.”

Além de oferecer produtos de segurança de dados, a QuantumGate também oferecerá serviços de consultoria para dar suporte às empresas em sua transição da criptografia pós-quântica, enquanto garantem o mínimo de interrupção nas operações.

A QuantumGate é o terceiro empreendimento lançado pela VentureOne. A SteerAI, que desenvolve tecnologia de mobilidade autônoma, foi lançada em outubro de 2024. A AI71, que cria soluções de negócios com o uso de modelos de IA generativa Falcon, foi lançada em 2023.

LinkedIn

Fonte:AETOSWire

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20241112781740/pt/

Videos:

Menna Massoud

Menna.massoud@edelman.com