CyberArk (NASDAQ: CYBR), líder mundial em segurança de identidades, anunciou hoje uma parceria de alto impacto com o líder em provisão de segurança em nuvem Wiz. As duas empresas estão unindo forças para permitir que os clientes reforcem sua postura de segurança multi-nuvem com a melhor visibilidade e controle da categoria sobre acesso privilegiado de pessoas e máquinas, sem impactar a velocidade e a escala do desenvolvimento de nuvem. Um componente central da parceria é uma integração entre a Plataforma de Segurança de Identidades da CyberArk e a Plataforma de Segurança de Nuvem da Wiz, com disponibilidade imediata aos clientes.

Organizações nativas de nuvem com amplos ambientes multi-nuvem estão enfrentando novos ambientes em rápida mudança e exponencialmente mais identidades, que criam circunstâncias desafiadoras para enfoques de segurança tradicionais. A falta de visibilidade e a incapacidade de gerenciar o acesso privilegiado que os desenvolvedores concedem geralmente a si mesmos têm como resultado maiores problemas de vulnerabilidade, risco e conformidade.

"Organizações como a Encova têm milhares de direitos e permissões em seus ambientes de nuvem. A visibilidade de permissões excessivas e a extensão do acesso privilegiado nestes ambientes em geral são difíceis de determinar, criando não apenas riscos de segurança não quantificados, mas também ineficiências operacionais", disse Tony DeAngelo, Diretor de Segurança da Informação na Encova Insurance. "A integração da Wiz e da CyberArk é um passo positivo que irá permitir às equipes de segurança obterem informações sobre acesso arriscadoànuvem e usarem este conhecimento para aperfeiçoar a segurança de identidades para TI, CloudOps, desenvolvedores e identidades de máquina, que com frequência são altamente privilegiadas."

"A integração da Wiz e da CyberArk é um divisor de águas para nossos clientes corporativos", disse Hauke ??Moritz, Diretor de Soluções para Segurança em Nuvem na Computacenter, líder independente em prover tecnologia e serviços. "Organizações maiores administram uma infinidade de projetos de desenvolvimento com inúmeras identidades e direitos distribuídos em ambientes de nuvem híbrida. Obter visibilidade clara do escopo de acesso privilegiado, o excedente de direitos e aplicar controles de segurança adequados são essenciais para reduzir riscos e prevenir incidentes de segurança. Agora, as empresas podem mitigar efetivamente os riscos de acessoànuvem e aumentar sua resiliência de segurança, enquanto se beneficiam de uma gestão de identidades mais eficiente."

Ao combinar os recursos da Wiz para descobrir combinações tóxicas de riscos críticos e acesso mal configuradoànuvem com recursos da CyberArk para implementar privilégios permanentes zero, as equipes de segurança de nuvem podem reduzir de modo mensurável o risco de acesso não autorizado e cumprir com rapidez os requisitos de auditoria e conformidade. Como parte da parceria, a CyberArk está se unindoàWiz Integration Network (WIN), e a Wiz fazendo parte da CyberArk C3 Alliance.

"Estamos empolgados em fazer parceria com a CyberArk para ajudar os clientes a proteger identidades humanas e de máquina em nuvem", disse Oron Noah, Vice-Presidente de Extensibilidade de Produtos e Parcerias na Wiz. "Ao combinar a capacidade da Wiz de analisar direitos de nuvem com a capacidade da CyberArk de aplicar controles de privilégios dinâmicos a todas as identidades, possibilitamos que nossos clientes expandam suas operações de nuvem, enquanto garantimos que o acesso privilegiado seja identificado e totalmente controlado em seus ambientes multi-nuvem."

"O desenvolvimento da nuvem é um impulsionador primário de um amplo número de novas identidades de pessoas e máquinas que vêm sendo criadas todos os dias, por diferentes silos dentro da organização e com diferentes permissões e níveis de acesso, muitas vezes não gerenciados", disse Clarence Hinton, Diretor de Estratégia da CyberArk. "Para que as equipes de segurança acompanhem, é necessário repensar nosso enfoque sobre como estas identidades são descobertas e protegidas para que esta superfície de ataque significativa seja compreendida e possa atuar. Juntas, a CyberArk e a Wiz proporcionam esta visibilidade, ao proteger cada identidade em nuvem com privilégios permanentes zero e na velocidade de nuvem."

Saiba mais aqui: https://www.cyberark.com/wiz

Sobre a CyberArk

A CyberArk (NASDAQ: CYBR) é líder mundial em segurança de identidades. Centrada em controles de privilégios inteligentes, a CyberArk provê a oferta de segurança mais abrangente para qualquer identidade - humana ou de máquina - em aplicativos empresariais, forças de trabalho distribuídas, ambientes de nuvem híbrida e em todo o ciclo de vida de DevOps. As principais organizações do mundo confiam na CyberArk para ajudar a proteger seus ativos mais essenciais. Para saber mais sobre a CyberArk, acesse https://www.cyberark.com, leia os blogs da CyberArk ou siga-nos no LinkedIn, X, Facebook ou YouTube.

Copyright © 2024 CyberArk Software. Todos os direitos reservados. Todos os outros nomes de marcas, nomes de produtos ou marcas comerciais pertencem aos seus respectivos detentores.

Sobre a Wiz

A Wiz protege tudo o que as organizações criam e executam em nuvem. Fundada em 2020, a Wiz é a empresa de software com crescimento mais rápido do mundo. A Wiz permite que centenas de organizações ao redor do mundo, incluindo 45% da Fortune 100, identifiquem e removam com rapidez riscos críticos em ambientes de nuvem. Seus clientes incluem Salesforce, Slack, Mars, BMW, Avery Dennison, Priceline, Cushman & Wakefield, DocuSign, Plaid e Agoda, entre outros. A Wiz é apoiada pela Andreessen Horowitz, Sequoia, Index Ventures, Lightspeed, Insight Partners, Cyberstarts, Thrive Capital, Greylock, Wellington, Salesforce, Blackstone, Advent, Greenoaks e Aglaé. Acesse https://www.wiz.io para mais informações.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20241113433006/pt/

Relações com Investidores:

Srinivas Anantha, Analista Financeiro Certificado

CyberArk

617-558-2132

ir@cyberark.com

Mídia:

Nick Bowman

CyberArk

+44 (0) 7841 673378

press@cyberark.com

Rachel Ratchford

Wiz

rachel.ratchford@wiz.io