A segunda edição da Conferência Internacional de Crítica Cinematográfica, organizada pela Saudi Film Commission, terminou hoje, de 6 a 10 de novembro, em Riad. A conferência contou com uma grande participação de entusiastas da cultura, profissionais do setor, cineastas e público de cinema.

Sob o título “Sound in Cinema” (Som no Cinema, em português), a conferência explorou várias facetas do cinema, com foco no impacto do som na experiência cinematográfica e sua influência no setor cinematográfico. Os tópicos abordados incluíram trilhas sonoras originais, efeitos sonoros e os sons da natureza. Mais de 40 palestrantes de 24 países, incluindo críticos, cineastas e especialistas do setor, expressaram seu grande interesse no evento, dado o papel crucial que o som desempenha no cinema e sua importância para o avanço do setor e o enriquecimento das experiências cinematográficas contemporâneas.

A conferência contou com seis workshops conduzidos por especialistas do setor, bem como quatro workshops especializados para crianças, com o objetivo de aprimorar seu pensamento crítico e suas habilidades de visualização de filmes. Além disso, o programa incluiu 13 painéis de discussão e 8 exibições de filmes distintos de todo o mundo, seguidas de discussões críticas.

Esta conferência faz parte da estratégia da Saudi Film Commission para aprimorar a indústria cinematográfica, considerando sua posição como uma manifestação da cultura e um catalisador para o engajamento cultural. A conferência também destaca o compromisso da Comissão em fortalecer o papel do cinema como uma ferramenta para o desenvolvimento cultural, social e econômico. A Comissão aspira alcançar seus objetivos apoiando profissionais talentosos e elevando as experiências cinematográficas nacionais. Além disso, a crítica cinematográfica desempenha um papel crucial nos esforços da Comissão, pois é fundamental para moldar a cultura cinematográfica para o público e fortalecer as capacidades profissionais dos cineastas.

A Conferência de Crítica Cinematográfica foi o ápice da série deste ano de fóruns sobre crítica de cinema, que incluiu dois eventos anteriores em Hail, no dia 27 de setembro, e em Al-Ahsa, no dia 25 de outubro. A Conferência Internacional de Crítica Cinematográfica em Riad serviu como o evento final da série deste ano, atraindo participantes de todo o Reino e de todas as partes do mundo.

