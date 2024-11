A Dubai Electricity and Water Authority PJSC (ISIN: AED001801011) (símbolo: DEWA), fornecedora exclusiva de eletricidade e água do Emirado de Dubai, listada no Mercado Financeiro de Dubai (DFM), anunciou hoje os resultados financeiros consolidados do primeiro trimestre de 2024, registrando uma receita acumulada de AED 23,5 bilhões, EBITDA de AED 11,8 bilhões e lucro líquido após impostos de AED 5,5 bilhões.

"Estamos comprometidos com a excelência e o crescimento sustentável, guiados pela liderança visionária de Sua Alteza Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-presidente e primeiro-ministro dos Emirados Árabes Unidos e governante de Dubai, e pelas diretrizes de Sua Alteza Sheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, príncipe herdeiro de Dubai, vice-presidente e ministro da Defesa, e Sua Alteza Sheikh Maktoum bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, primeiro governante adjunto de Dubai, vice-presidente e ministro das finanças dos Emirados Árabes Unidos. O crescimento de 6,2% na receita da DEWA para AED 23,5 bilhões e o aumento de 4,7% no EBITDA para AED 11,8 bilhões nos primeiros 9 meses de 2024 refletem o crescimento contínuo no Emirado de Dubai e nosso compromisso com a excelência operacional, a inovação e a sustentabilidade. Estamos contribuindo para a visão de Dubai de um futuro sustentável, alinhados com a Estratégia de Energia Limpa de Dubai 2050 e a Estratégia de Emissões de Carbono Líquido Zero 2050. A DEWA continuará a gerar valor para os acionistas por meio de operações eficientes, dividendos consistentes e apoioàtransição de Dubai para uma economia verde", disse Sua Excelência Saeed Mohammed Al Tayer, diretor executivo e CEO da DEWA .

A receita consolidada do terceiro trimestre da DEWA aumentou em 4,75%, alcançando AED 9,9 bilhões em 2024. O EBITDA da DEWA para o terceiro trimestre foi de AED 5,1 bilhões, e o fluxo de caixa das operações cresceu 34,20%, chegando a AED 5,9 bilhões. A receita consolidada da DEWA no primeiro trimestre de 9 meses aumentou em 6,20%, alcançando um recorde de AED 23,5 bilhões em 2024, impulsionada principalmente pelo aumento da demanda por serviços de eletricidade, água e refrigeração. O EBITDA consolidado dos primeiros 9 meses da DEWA cresceu 4,71%, totalizando AED 11,8 bilhões.

