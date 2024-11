Homens e mulheres empatam na compra de flores, segundo Giuliana Flores

Uma pesquisa da Giuliana Flores, realizada entre janeiro e setembro de 2024, revelou um empate: tanto homens quanto mulheres representaram 50% das compras de arranjos e buquês no e-commerce da marca. O resultado é significativo, pois demonstra que esse tipo de presente não é apenas tradicionalmente oferecido por homens a mulheres, mas um gesto homenagem que pode partir de qualquer pessoa.

Outros dados divulgados são as espécies mais procuradas. As tradicionais rosas lideram a lista, seguidas por orquídeas, flores do campo, girassóis e a rosa encantada, produto conhecido da marca. Os estados com maior número de vendas são, respectivamente, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná e Santa Catarina. Além disso, ao analisar as faixas etárias, a Geração X e os Millennials se destacam como os maiores compradores, representando 63% das vendas.

Segundo números divulgados pelo Instituto Brasileiro de Floricultura (Ibraflor), o setor nacional de flores e plantas ornamentais movimentou R$ 17,8 bilhões em 2023. Desse montante, o segmento de floriculturas foi responsável por cerca 15%. Já decoração e paisagismo, juntas, correspondem a 46% do total.

"Mesmo com um catálogo de mais de 10 mil opções de presentes, nossa pesquisa mostra que as flores continuam sendo a preferência dos brasileiros na hora de presentear. Elas são a escolha de homens e mulheres de todas as idades e regiões do país. Estamos sempre atentos ao feedback dos nossos clientes e buscamos constantemente implementar melhorias para atendê-los com eficiência e carinho”, compartilha Clóvis Souza, CEO da Giuliana Flores.

