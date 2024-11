Figueira Leopoldo é premiado no Future House Awards 2024

O Figueira Leopoldo, empreendimento residencial da MPD Engenharia em parceria com a Helbor, e assinado pelo escritório de arquitetura Perkins&Will, foi reconhecido mundialmente ao conquistar o Future House Awards 2024, na categoria Torres Residenciais. O prêmio, organizado pela Global Design News em colaboração com o Chicago Athenaeum Museum, tem como objetivo defender e homenagear projetos residenciais que se destaquem pela criatividade e inovação. O reconhecimento conta ainda com a exibição dos ganhadores no Museu de Design de Chicago em Atenas, na Grécia.

O projeto foi o único brasileiro a conquistar o prêmio em 2024 e integra arte e arquitetura. Inspirado em arte cinética, conceito que explora efeitos visuais por meio de movimentos físicos, ilusões de ótica ou posicionamento de peças, o design do Figueira Leopoldo faz referência ao trabalho do artista Abraham Palatnik.

A fachada, desenvolvida pela Hunter Douglas, é composta por brises metálicos deslizantes em diferentes tons de madeira, criando um ambiente dinâmico e interativo. O projeto foi desenhado também para oferecer controle da iluminação e temperatura, além de ventilação natural para os apartamentos. A solução exterior se complementa com a aplicação de revestimentos em lâminas de alta pressão (HPL), um material de superfície rígida e diferenciada em comparação com outros itens do mercado, além de ser resistente a umidade e de fácil manutenção.

Douglas Tolaine, diretor de design da Perkins&Will São Paulo e líder do projeto arquitetônico, celebrou a conquista durante a cerimônia. Segundo ele, o projeto foi inspirado no patrimônio natural brasileiro. “Criamos uma obra amadeirada que homenageia nossas árvores, utilizando as tonalidades e texturas das madeiras das florestas do país, trazendo um toque de cor e vida ao cinza da capital paulista”, destaca.

O empreendimento, desenvolvido pela MPD e a Helbor Empreendimentos S.A, também resgata conceitos de design das décadas de 50, 60 e 70, com plantas livres, grandes janelas e lajes planas, que oferecem flexibilidade e personalização dos espaços. A estrutura utiliza concreto FCK 90 MPa, material de alta resistência que permite a criação de ambientes amplos, sem a necessidade de pilares, tornando o local espaçoso com liberdade de movimentação, iluminação natural e ventilação.

Débora Bertini, diretora-geral de Incorporação e Vendas da MPD, ressalta que a arquitetura do empreendimento estabelece um diálogo entre o passado e o futuro. “Para a MPD, ganhar um prêmio com reconhecimento internacional confirma que estamos no caminho certo, uma vez que coloca em evidência a força da nossa marca e o impacto positivo que buscamos gerar”, reforça a diretora.

O empreendimento, localizado na Rua Leopoldo Couto de Magalhães Júnior, 1142, contará com 30 unidades tipo de 355 m², cada uma com quatro suítes. Está próximo a áreas de lazer, como o Parque do Povo, o Parque Ibirapuera, o Shopping JK Iguatemi, o Shopping Vila Olímpia e o Clube Pinheiros. Seu design de interiores e as áreas comuns são assinados por Carlos Rossi, que utiliza materiais como madeira e concreto para criar ambientes funcionais. O paisagismo, desenvolvido por Benedito Abbud, promove a integração entre os espaços internos e externos, incorporando plantas aromáticas e frutíferas que incentivam a interação com o ambiente.

“É sempre um desafio propor um produto que seja relevante para a cidade de São Paulo e ao mesmo tempo arrojado, que enobreça a paisagem e ao mesmo tempo atenda bem quem nele irá morar”, encerra Marcelo Bonanata, diretor de Vendas da incorporadora Helbor.

Website: https://www.mpd.com.br/