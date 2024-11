Números SENSACIONAIS do governo divulgados hoje mostram que os suecos fizeram história ao se tornarem oficialmente "livres de fumo".

Os suecos atingiram esse marco notável 16 anos antes da meta da União Europeia, enquanto a maioria dos seus colegas Estados-membros está prestes a perdê-lo por uma certa distância.

Dados oficiais de saúde divulgados pela agência de saúde pública da Suécia mostram que apenas 4,5% dos adultos nascidos no país fumam – número significativamente abaixo do padrão de referência globalmente reconhecido de 5% para condição de não fumante.

A taxa média de fumantes no Brasil ainda é o dobro da taxa da Suécia.

O sucesso extraordinário dos suecos é o resultado da sua abordagem política pioneira em alternativas mais seguras aos cigarros.

O Dr. Delon Human, responsável da Smoke Free Sweden, disse: “Essa conquista notável marca um momento significativo na saúde pública global e representa uma prova concreta das políticas graduais que guiaram a abordagem da Suécia em relação ao controle do tabaco.

“No início da década de 1960, quase metade dos homens suecos fumava. Ao adotar e encorajar o uso de produtos alternativos de nicotina como snus, sachês orais de nicotina e vapes, a Suécia pavimentou um caminho claro para uma sociedade sem fumo, protegendo ao mesmo tempo a saúde pública.

“Eles devem servir como um farol de esperança para o resto do mundo e como prova inspiradora de que uma abordagem pragmática e esclarecida pode gerar ganhos sensacionais em saúde pública e salvar vidas”.

O Dr. Anders Milton, médico e ex-presidente e CEO da Associação Médica Sueca, afirma: “A chave para o sucesso da Suécia é seu foco pragmático na redução de danos em vez da proibição. Uma ampla gama de produtos de nicotina mais seguros, com diversas dosagens e sabores, está disponível legalmente online e em lojas, com o apoio da publicidade, o que aumenta a conscientização e incentiva a aceitação.

“O governo sueco também aplica um imposto de consumo proporcional, mantendo os produtos sem fumaça mais acessíveis do que os cigarros. Essa política tributária, juntamente com campanhas de educação pública, possibilitou que os consumidores suecos fizessem escolhas mais saudáveis ??e contribuiu para o papel de liderança do país na redução dos danos do tabaco”.

Os benefícios da estratégia da Suécia são enormes: o país tem a menor porcentagem de doenças relacionadas ao tabaco na UE e uma incidência de câncer 41% menor do que outros países europeus.

O Dr. Human acrescenta: “Enquanto a Suécia comemora essa conquista histórica, países como o Brasil estão longe de atingir suas metas referentes a ser livres de fumo. As políticas rígidas e proibicionistas do Brasil limitam o acesso a alternativas de nicotina mais seguras, incluindo produtos de nicotina oral e cigarros eletrônicos. Essas medidas regressivas estão afastando os fumantes de ferramentas que podem salvar vidas e paralisando o progresso em direçãoàredução dos danos do tabaco.

“O sucesso da Suécia é uma prova viva de que os produtos alternativos de nicotina são uma força poderosa para mudanças positivas quando apoiados por políticas baseadas em evidências.

“A Smoke Free Sweden convoca o Brasil e os países do mundo todo a reavaliarem suas estratégias de controle do tabaco e a adotarem a redução de danos como um pilar central na luta contra o tabagismo. O status de “livre de fumo” da Suécia deve ser um alerta para os legisladores no mundo todo: políticas progressivas e com o respaldo da ciência sobre alternativasànicotina podem fazer história no tabagismo sem sacrificar as metas de saúde pública”.

