IA é alternativa para estratégias de marketing

Em média, oito a cada dez (83%) profissionais de marketing do Brasil já empregam ferramentas de IA (Inteligência Artificial) em seu dia a dia de trabalho. É o que revelou um estudo realizado pela Data-Makers, que ouviu 106 chief marketing officers (CMOs) de todo o país.

Ainda segundo a pesquisa, compartilhada pelo site Meio e Mensagem, quase metade (48%) dos profissionais de marketing consideram a implementação dessa inovação tecnológica uma prioridade. Atualmente, 31% dos entrevistados já usam esse recurso como suporte na tomada de decisões estratégicas e 23% adotam a tecnologia visando a otimização de custos.

Na visão de Lynik Brito, sócio da UltraQualify, empresa que oferece soluções de qualificação de leads e automação de vendas para empresas B2B, o alto uso da IA por profissionais de marketing se deve a fatores como redução de custos operacionais e suporte à tomada de decisões.

“A IA pode melhorar a eficiência, oferecer insights profundos sobre consumidores e permitir desenvolver produtos de forma direcionada”, pontua. “Além disso, a crescente necessidade de especialização no uso da IA evidencia sua relevância estratégica e a urgência de capacitação contínua no setor para acompanhar o mercado”, acrescenta.

Para Brito, uma das aplicações mais recentes é o funil de IA. “Onde o funil tradicional se apoia na persistência humana, o funil de IA opera com maior precisão, guiando cada lead pelo caminho certo, no momento exato”, pontua. “É a fusão da velocidade com o conhecimento, onde dados moldam decisões e cada interação se transforma em oportunidade”, articula Brito.

Como implementar o funil de vendas com IA?

Segundo Renan Lima, fundador da UltraQualify, para implementar uma estratégia de funil de vendas com IA em uma empresa é preciso cumprir algumas etapas:

Diagnóstico e planejamento: avaliar o funil de vendas atual e identificar pontos de ineficiência ou gargalos, como baixa taxa de conversão ou atendimento demorado. Depois, é preciso definir objetivos claros para a IA, como aumentar a qualificação de leads ou automatizar o atendimento;

avaliar o funil de vendas atual e identificar pontos de ineficiência ou gargalos, como baixa taxa de conversão ou atendimento demorado. Depois, é preciso definir objetivos claros para a IA, como aumentar a qualificação de leads ou automatizar o atendimento; Escolha da plataforma de IA: selecionar uma solução de IA que atenda às necessidades específicas da empresa, como um atendimento autônomo que centralize e automatize interações em vários canais (ERP, CRM, WhatsApp, etc.);

selecionar uma solução de IA que atenda às necessidades específicas da empresa, como um atendimento autônomo que centralize e automatize interações em vários canais (ERP, CRM, WhatsApp, etc.); Integração de dados e canais: para que a IA ofereça respostas precisas e personalizadas, vale conectá-las às fontes de dados e plataformas de comunicação da empresa. Essa integração permite a IA extrair insights em tempo real;

para que a IA ofereça respostas precisas e personalizadas, vale conectá-las às fontes de dados e plataformas de comunicação da empresa. Essa integração permite a IA extrair insights em tempo real; Personalização e automação de interações: configurar o sistema de IA para qualificar leads, responder perguntas comuns e guiar clientes pela jornada de compra automaticamente. A IA pode adaptar as interações com base nos interesses do cliente, podendo aumentar as chances de conversão;

configurar o sistema de IA para qualificar leads, responder perguntas comuns e guiar clientes pela jornada de compra automaticamente. A IA pode adaptar as interações com base nos interesses do cliente, podendo aumentar as chances de conversão; Monitoramento e ajustes contínuos: acompanhar as métricas de desempenho do funil, como taxa de conversão e satisfação do cliente, e ajustar a estratégia conforme necessário. Essas ações buscam garantir que a IA continue alinhada aos objetivos de negócios e melhore com o tempo.

IA é aliada do marketing

Um levantamento recente, repercutido pelo Data Centre Dynamics, demonstrou que as soluções relacionadas à IA estão entre as tendências do chamado “novo mercado”.

“Essa tecnologia favorece também análise preditiva para campanhas e segmentação de público com alta precisão, buscando aumentar a conversão e reduzir custos operacionais”, afirma Lima. A UltraQualify, por exemplo, usa IA para oferecer um atendimento autônomo, atendendo 24 horas em todos os dias da semana em múltiplos canais, uma ação que tem como objetivo aumentar a satisfação do cliente.

Segundo Lima, é possível identificar uma série de diferenças entre o funil de vendas tradicional e o funil de IA, sobretudo na automação, personalização e eficiência:

Automação e velocidade: no funil de IA, processos como qualificação de leads, follow-ups e atendimento são automatizados, reduzindo o tempo de resposta. No funil tradicional, essas etapas geralmente exigem esforço humano contínuo;

no funil de IA, processos como qualificação de leads, follow-ups e atendimento são automatizados, reduzindo o tempo de resposta. No funil tradicional, essas etapas geralmente exigem esforço humano contínuo; Personalização em escala: a IA permite personalizar a jornada do cliente com base em dados em tempo real, adaptando conteúdos e interações às preferências individuais. No funil tradicional, a personalização pode ser limitada e menos precisa, dependente de dados coletados manualmente e segmentações mais amplas;

a IA permite personalizar a jornada do cliente com base em dados em tempo real, adaptando conteúdos e interações às preferências individuais. No funil tradicional, a personalização pode ser limitada e menos precisa, dependente de dados coletados manualmente e segmentações mais amplas; Qualificação de leads: com IA, a qualificação de leads é baseada em análises preditivas e dados comportamentais, priorizando aqueles com maior chance de conversão. No funil tradicional, a qualificação pode ser mais subjetiva, dependendo de processos manuais e critérios genéricos;

com IA, a qualificação de leads é baseada em análises preditivas e dados comportamentais, priorizando aqueles com maior chance de conversão. No funil tradicional, a qualificação pode ser mais subjetiva, dependendo de processos manuais e critérios genéricos; Atendimento contínuo e multicanal: a IA permite atendimento 24 horas em vários canais integrados (como WhatsApp, Instagram e CRM). No funil tradicional, o atendimento pode ser restrito a horários e canais específicos.

Para os representantes da UltraQualify, a inovação não é apenas uma escolha, mas o caminho inevitável para quem deseja transformar mercados com o uso da tecnologia.

