SKEMA Business School lança novo curso de Administração EaD

A SKEMA Business School, Instituição de Ensino Superior francesa com unidade em Belo Horizonte (MG), lança no Brasil seu primeiro curso de formação a distância, a graduação em Administração - Bacharelado. O curso tem duração de quatro anos e será ofertado a partir do primeiro semestre de 2025.

As inscrições para o Processo Seletivo 2025 estão abertas desde o dia 1º de setembro de 2024, por meio de edital, e vão até 31 de janeiro de 2025. Os interessados podem se inscrever por meio do Portal do Candidato da SKEMA Business School, no site da instituição.

A seleção se dará por uma única etapa: uma redação, que será agendada pelo candidato após a confirmação dos documentos no portal. O ingresso também poderá ser feito por meio da nota do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio).

O novo curso surge em um contexto em que a modalidade cresce no Brasil. Segundo dados do Censo da Educação Superior 2023, publicados pelo Ministério da Educação (MEC) e Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), dos 5.570 municípios do Brasil, 3.392 têm estudantes matriculados em cursos de EaD. Esses municípios representam 93% da população brasileira.

De acordo com informações divulgadas pela SKEMA, a criação deste formato no campus do país faz parte da expansão da instituição na educação brasileira e sua interface com a proposta institucional de desenvolver uma escola mundial abrangente, que ultrapasse abordagens tradicionais de educação.

Igor Dias, professor e coordenador do curso EaD na SKEMA, conta que a proposta é que o curso de Administração EaD da SKEMA Business School atenda à demanda da educação a distância contemporânea e mantenha a qualidade da formação esperada.

“Para tanto, propomos metodologias ativas, alunos com contato direto com o corpo docente, atividades presenciais regulares, aulas ao vivo e outras estratégias para complementar a experiência de aprendizado, proporcionando uma formação prática”, explica Dias.

Para Geneviève Poulingue, reitora da SKEMA Business School Brasil, o lançamento do novo curso faz parte da estratégia da instituição. “Estamos empolgados em oferecer o curso de Administração EaD. Essa modalidade proporciona flexibilidade, permitindo que estudantes de diferentes localidades e com diversas rotinas possam alcançar uma formação acadêmica”, afirma Poulingue. “Acreditamos que este curso preparará nossos alunos para os desafios do mercado de trabalho global”, destaca.

Segundo o coordenador do curso EaD na SKEMA, a faculdade está comprometida em atuar com metodologias que fortaleçam o processo de aprendizagem a distância para atender as necessidades pedagógicas e de mercado.

“Nosso curso de Administração EaD é projetado para atender às necessidades de um público diversificado e moderno, oferecendo uma formação que une teoria e prática com a flexibilidade necessária para o equilíbrio entre vida pessoal e profissional”, explica. “Esperamos que a iniciativa contribua para o desenvolvimento dos futuros líderes e gestores de negócios” , comenta o coordenador.

EaD cresce no país

Dias destaca que o cenário atual da educação a distância no Brasil mostra um crescimento expressivo no número de ingressantes nessa modalidade, conforme os dados reunidos pelo MEC e Inep.

Para ele, esse avanço foi impulsionado por dois fatores principais: a rápida evolução das tecnologias digitais e o maior acesso da população a essas tecnologias. Contudo, é importante destacar a necessidade de uma regulação mais robusta por parte do governo brasileiro para garantir que esse crescimento venha acompanhado de qualidade.

“Um curso EaD exige que o aluno tenha autonomia e disciplina, mas as instituições também precisam adotar metodologias pedagógicas e tecnologias que vão além de videoaulas e leitura de textos”, observa. “O desafio é garantir que os alunos desenvolvam a capacidade de resolver problemas práticos e aplicar conceitos em situações reais. A experiência de aprendizagem precisa ser ativa, dinâmica e voltada para a formação de competências relevantes no mercado de trabalho”, complementa.

Para Dias, o índice de 66,4% de matrículas na modalidade EAD em 2023, constatado no último Censo da Educação Superior, reflete o impacto positivo do acesso mais amplo a tecnologias, que tornou o ensino superior mais acessível para muitas pessoas no Brasil, principalmente em regiões onde o acesso à educação presencial é limitado.

Entretanto, acrescenta, vale enfatizar que o aumento no número de matrículas nem sempre está atrelado à qualidade educacional. “Se as instituições não estiverem adequadamente preparadas para oferecer suporte pedagógico e tecnológico, corre-se o risco de entregar uma formação que não transforma verdadeiramente a vida dos alunos”.

Para ele, o sucesso da EAD depende de estratégias que promovam o engajamento, como o uso de ambientes virtuais de aprendizagem interativos e metodologias que incentivem a participação ativa dos estudantes.

Na análise de Dias, diversos fatores influenciam a escolha pela graduação a distância: “Primeiramente, a flexibilidade de horários permite que os alunos conciliem estudos com responsabilidades pessoais e profissionais, algo fundamental para muitos”, pontua. “Outro fator relevante é o custo reduzido em comparação aos cursos presenciais, que inclui mensalidades mais acessíveis e a economia com deslocamento e alimentação”, completa.

Além disso, para Dias, o EaD facilita o crescimento profissional, já que permite que os alunos adquiram novas habilidades sem abandonar o emprego.

“Todos esses fatores tornam o EaD uma solução prática e atrativa para um público diversificado”, finaliza.

Para mais informações, basta acessar: https://candidato.skema.edu/graduacao-em-administracao-ead/