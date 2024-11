Estudos apontam expansão do mercado de alimentos saudáveis

Uma análise de mercado de alimentos saudáveis ??e bem-estar, feita pela empresa de pesquisa Technavio, apontou um aumento de 8,27% no segmento em 2024, comparando com os dados do ano anterior. O levantamento também previu um crescimento anual de 9,27% no período de 2023 a 2028, uma alta de US$ 541,5 bilhões.

Outro estudo de mercado, realizado pela Research and Markets, revelou a proporção do aumento do mercado de alimentos saudáveis, de US$ 516,54 bilhões em 2023 subiu para US$ 554,04 bilhões em 2024. O relatório estima um crescimento de 7,54% por ano até 2030, e que o mercado atinja US$ 859,43 bilhões.

Ambas as pesquisas globais indicam que a América do Sul representa um mercado substancial para alimentos saudáveis ??devido a uma demanda impulsionada pela conscientização crescente sobre dieta e saúde, sensibilidades alimentares e a necessidade dos consumidores por refeições rápidas e fáceis.

Filipe Falcão, sócio-diretor da franquia de alimentação saudável Sucão, aponta ainda diferentes fatores que impulsionam o crescimento do setor.

“A conscientização sobre a importância da saúde e do bem-estar; o acesso à informação, que permite escolhas mais conscientes; o cuidado prioritário com a saúde reforçado pela pandemia e a popularização de novas tendências alimentares têm ajudado a expandir o mercado”.

Segundo o empresário, a expansão do mercado no Brasil é perceptível na variedade de opções saudáveis em praças de alimentação, restaurantes e na indústria de produtos alimentícios.

“A mudança é visível, as pessoas perceberam que saúde é um bem essencial, e isso reflete diretamente nas escolhas alimentares. Cada vez mais brasileiros buscam equilibrar vida pessoal e profissional com atividades físicas e dieta balanceada”, observa.



Uma pesquisa da IPC Maps, repercutida pelo site Meio e Mensagem, mostrou que, em 2023, o consumo brasileiro de alimentação e bebidas movimentou R$ 929,5 bilhões. Segundo a análise, até o final de 2024, as despesas das famílias brasileiras com alimentação e bebidas, dentro e fora do lar, alcançarão um crescimento de 9,3% chegando a ultrapassar R$1 trilhão.

“Esse cenário, aliado ao segmento de alimentação saudável, representa uma oportunidade de negócio para empreendedores. Investir em franquias é uma forma estratégica de entrar nesse segmento com um modelo que já foi testado e aprovado por consumidores, por exemplo”, indica o empresário.

De acordo com Falcão, modelos de negócio de franquias de alimentação saudável já contam com uma estrutura consolidada, suporte ao franqueado e uma marca reconhecida. Além de facilitar o processo de abertura e operação, também minimiza riscos e maximiza o potencial de crescimento em um mercado em plena expansão.