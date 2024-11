A BST Global, fornecedora líder de soluções de inteligência de projeto com tecnologia de IA™ para o setor de AEC, lançou globalmente sua inovadora Pesquisa de IA + Dados. Buscando insights de líderes de tecnologia e dados de consultorias de arquitetura, engenharia e meio ambiente em todo o mundo, a pesquisa estará disponível até as 23h59 ET de 13 de dezembro de 2024.

BST Global, the leading provider of AI-powered project intelligence™ solutions for the AEC industry, has launched its groundbreaking AI + Data Survey globally. Seeking insights from technology and data leaders of architecture, engineering and environmental consultancies around the world, the survey will be available until 11:59 p.m. ET, December 13, 2024. (Graphic: BST Global)

A BST Global fez uma parceria com o Consórcio de IA + Dados da BST Global e o Comitê de Tecnologia do Conselho Americano de Empresas de Engenharia (ACEC) para realizar a pesquisa, que se concentra especificamente no uso atual e projetado das empresas de AEC, na adoção e na inclusão orçamentária de tecnologias de IA e big data. Os insights e as descobertas da pesquisa serão apresentados na segunda Cúpula de IA, anual da BST Global, que acontecerá de 6 a 8 de maio de 2025, em Palm Beach, Flórida. A BST Global também publicará os dados anônimos coletados da pesquisa em um relatório abrangente que analisará o impacto das tecnologias de IA e big data no setor de AEC.

“Nosso objetivo com esta pesquisa é compreender verdadeiramente o impacto da IA e de outras tecnologias emergentes nas empresas de AEC de hoje e de amanhã”, explicou Eileen M. Canady, diretora de Marketing da BST Global, “e fornecer insights valiosos que orientarão o futuro e a direção estratégica do setor”.

O Consórcio de IA + Dados da BST Global é um grupo de líderes globais de tecnologia com a missão de ser a voz da inovação impulsionada por IA e dados para o setor de AEC. Composto por visionários de tecnologia das empresas mais proeminentes do mundo, o consórcio lidera esforços para definir as melhores práticas do setor, produzir pesquisas originais focadas em AEC, promover a defesa do setor e dos clientes, entre outros.

O presidente do Subcomitê de Tecnologia, Dados e IA da ACEC, Dave Mulholland, comentou sobre a pesquisa e a colaboração: “A velocidade com que a IA está impactando nosso setor é impressionante. Nenhuma empresa de AEC pode se dar ao luxo de ficar para trás. Os insights obtidos com a pesquisa ajudarão organizações de todos os tamanhos a se diferenciarem e navegarem pelo novo mundo da IA e dos big data”.

O Comitê de Tecnologia da ACEC visa conscientizar sobre o impacto da tecnologia nos negócios das empresas associadas da ACEC e promover o avanço da engenharia. O comitê engaja e influencia os membros da ACEC, clientes e futuros talentos sobre o valor da adoção de tecnologias digitais por meio de escuta e engajamento, educação e defesa.

Se você é um líder de dados ou tecnologia em uma empresa de AEC e deseja participar da Pesquisa de IA + Dados da BST Global, envie um e-mail para Hello@BSTGlobal.com.

BST GLOBAL

A BST Global projeta, desenvolve e implementa a primeira suíte de soluções de inteligência de projetos™ movida por IA no setor AEC. Além de nossa oferta principal de ERP, fornecemos soluções de gestão de trabalho, insights preditivos e gestão de recursos para complementar o ERP existente de uma empresa. Mais de 120.000 arquitetos, engenheiros e consultores em 65 países, distribuídos por seis continentes, confiam nas soluções da BST Global diariamente para gerenciar com sucesso seus projetos, recursos, finanças e relacionamentos com clientes. Com um conhecimento incomparável do setor, a BST Global serve como parceira confiável de seus clientes leais e permanece na vanguarda da inovação. Para informações adicionais, acesse www.BSTGlobal.com.

