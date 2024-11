Ferramentas de IA turbinam resultados no marketing digital

A Inteligência Artificial (IA) já é indispensável no marketing digital. De acordo com uma pesquisa do Hubspot, três de cada quatro profissionais da área usam ao menos uma ferramenta de IA no dia a dia em 2024, o dobro do ano passado.

Para Tiago Tessmann, especialista em marketing digital e criador do método Conversão Extrema, a inteligência artificial tornou-se um pré-requisito para maximizar o resultado de campanhas on-line.

“Hoje, a inteligência artificial permite uma personalização que jamais imaginamos ser possível. Ela analisa grandes volumes de dados e entende o comportamento do consumidor de forma precisa, ajudando a segmentar campanhas de maneira inteligente e eficiente”, destaca ele.

Segundo Tessmann, as novas ferramentas elevam significativamente a probabilidade de entregar a mensagem certa para o público certo no momento certo. "Essa precisão proporcionada pela IA é o que diferencia campanhas bem-sucedidas de anúncios que passam despercebidos", explica o especialista.

Mais liberdade

Uma das grandes vantagens da inteligência artificial é a automatização de tarefas repetitivas. Outro relatório do Hubspot aponta que 86% dos profissionais de marketing digital utilizando ferramentas de IA estão economizando mais de hora por dia em tarefas manuais para focar no que realmente importa: a criatividade e a estratégia.

“Esboçar anúncios, testar variações de campanhas e monitorar resultados são atividades que, tradicionalmente, tomam muito tempo. Com a IA, esses processos são automatizados, permitindo que o foco seja direcionado à criação de conteúdos que toquem o coração do consumidor e despertem interesse real”, afirma Tessmann.

Quase metade dos profissionais de marketing têm usado as ferramentas de IA principalmente para encontrar novas ideias e inspiração, de acordo com o relatório State o Marketing 2024. A inteligência artificial também tem sido empregada para monitorar o desempenho das campanhas em tempo real.

“A Inteligência Artificial oferece um entendimento contínuo sobre o que está funcionando e o que não está, o que possibilita ajustes instantâneos para garantir que a campanha alcance sempre o seu potencial. Isso não só economiza tempo, mas também dinheiro. Isso reduz desperdícios de orçamento e aumentando significativamente o retorno sobre o investimento (ROI)”, pontua Tessmann.

Toque humano

Em resumo, diz o especialista, a inteligência artificial não elimina o toque humano no marketing digital, mas potencializa o resultado de anúncios on-line. Na avaliação de Tessmann, o papel do profissional de marketing é mais relevante do que nunca, uma vez que as ferramentas de IA turbinam a criatividade ao mesmo tempo em que ajudam a entender melhor o que o público-alvo deseja.

“O fator humano é o que torna uma campanha única e memorável. Esses insights são cruciais no processo porque permitem antecipar necessidades do consumidor e engajá-lo de forma muito mais efetiva. Isso faz toda a diferença em um ambiente digital tão competitivo", observa o especialista.

Para Tessmann, a IA também será uma peça fundamental em estratégias para destacar marcas da concorrência. A capacidade de análise de enormes volumes de dados permitirá identificar padrões e prever tendências de uma maneira nunca vista antes.

“Imagine poder captar um desejo dos clientes antes mesmo que eles os expressem? É esse tipo de inteligência que coloca uma marca à frente das demais", ressalta ele.

Divisor de águas

O especialista é enfático sobre como a inteligência artificial representa um divisor de águas no marketing digital. Para ele, quem ainda não incorporou ferramentas de IA ao dia a dia está perdendo grandes oportunidades de crescimento e inovação.

“O futuro do marketing digital já chegou e é alimentado pela inteligência dos dados. Quem souber aproveitar essa revolução não apenas venderá mais, mas terá uma conexão mais real com o seu público”, conclui Tessmann.

Website: https://www.conversaoextrema.com/