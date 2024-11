PROMAD apresenta integração com IA dentro do software de gestão jurídica

O PROMAD, fornecedor de software jurídico, anuncia a integração de tecnologias de inteligência artificial (IA) em seu produto principal, o Integra. Essa nova funcionalidade aproveita o poder do ChatGPT para otimizar fluxos de trabalho, melhorar a utilização de serviços e impulsionar a produtividade. Desenvolvida exclusivamente para o Integra, essa ferramenta permite que os usuários apliquem IA em suas publicações jurídicas.

A integração interage automaticamente com ChatGPT, possibilitando que os usuários recebam respostas personalizadas, adaptadas às suas necessidades específicas de trabalho, auxiliando na gestão de tarefas jurídicas.

Segundo o relatório "Gen AI in Law: A Guide to Building Trust", uma grande parte dos advogados permanece cautelosa quanto à adoção de IA, necessitando de garantias robustas de que esses sistemas sigam protocolos rigorosos de segurança de dados.

Entretanto, a OpenAI destaca que os dados enviados por meio de APIs não são usados para treinamento de modelos, portanto os dados estarão seguros e não serão utilizados para outra finalidade. A política de privacidade e uso de dados pode ser lida nos sites oficiais das plataformas.

“A integração do ChatGPT ao sistema Integra oferece aos advogados uma nova capacidade de suporte direto em atividades jurídicas cotidianas e otimização de fluxos de trabalho”, afirmou Joel Rosenbaum, CEO do PROMAD. “Essa funcionalidade foi desenvolvida para atender demandas específicas do setor jurídico, ampliando as ferramentas disponíveis no Integra para a gestão de informações e automação de processos”, completou.

Como forma de agradecimento aos novos e antigos clientes do PROMAD, cada conta do Integra receberá uma quantidade de créditos para usar em 2024 e experimentar essa funcionalidade gratuitamente. A oferta está disponível para todos os usuários que acessarem o módulo de Publicações do Integra e iniciarem seus testes. Os usuários apenas precisam fazer login ou cadastrar-se no software, no qual poderão se conectar e resgatar seus créditos, escolhendo entre uma variedade de prompts (comandos já definidos pelo software).

Joel destaca que o objetivo desta integração é promover uma consulta rápida com respostas coerentes e imediatas com base nas publicações jurídicas submetidas, aumentando o rendimento e assertividade através de prompts pré-definidos. "Essa funcionalidade pode ser utilizada para diversas tarefas, incluindo a gestão de prazos e datas importantes, análise de riscos, pesquisa de precedentes e jurisprudência, elaboração de estratégias de defesa e resumos mais precisos para seus clientes", concluiu.

Os interessados já podem começar a aproveitar a integração da IA dentro do Integra.

Website: https://promad.adv.br/