A Corona, a marca de cerveja mais valiosa do mundo, introduziu a “Cláusula de Relaxamento”, uma nova iniciativa global para todos os acordos de patrocínio que garante que os atletas dediquem tempo para relaxar e descontrair como parte de seu contrato com a Corona Cero.

Brazilian surfer Gabriel Medina signs the Relaxation Clause (Photo: Business Wire)

A Cláusula de Relaxamento oferece um novo enfoque para as parcerias que reflete a essência do Corona: incentivar as pessoas a experimentar mais momentos para relaxar e se conectar com a natureza.

A iniciativa exclusiva segue o patrocínio icônico da Corona Cero nos Jogos Olímpicos – o primeiro desse tipo para uma marca de cerveja global. A marca está incorporando esse novo termo em todos os acordos com os atletas, incluindo o surfista olímpico brasileiro Gabriel Medina, que criou a foto viral enquanto competia, bem como os medalhistas, a ciclista britânica Evie Richards, a surfista brasileira Tatiana Weston Webb, o jogador de vôlei chileno Marco Grimalt, a nadadora sul-africana Tatjana Smith e a ciclista colombiana de BMX Mariana Pajón.

Criada para promover o equilíbrio, a Cláusula de Relaxamento oferece flexibilidade aos atletas para que eles possam integrar períodos de relaxamento em seu estilo de vida. Espera-se que o novo termo aumente os contratos em pelo menos uma semana para incorporar o tempo de relaxamento. No futuro, a Cláusula de Relaxamento será uma prioridade para as parcerias de talentos da marca.

“Como atleta, é fundamental ouvir o seu corpo e entender quando é hora de fazer uma pausa e recarregar as energias”, disse Gabriel Medina. “A Corona Cero entende isso e coloca o atleta em primeiro lugar com a Cláusula de Relaxamento”.

“A Corona acredita na importância do relaxamento e do equilíbrio, com uma longa história de inspiração para que as pessoas relaxem com mais frequência e aproveitem a natureza”, disse Clarissa Pantoja, vice-presidente da Corona Global. “Estamos muito orgulhosos de introduzir a Cláusula de Relaxamento em nossos patrocínios, pois ela exige que nossos embaixadores vivam nossos valores. Com esses novos termos, a Corona continua a inspirar as pessoas a desconectar e reconectar-se com a natureza, incluindo nossos parceiros atletas, que agora terão momentos de descanso com amigos e familiares quando mais precisarem”.

Disponível em mais de 40 mercados, a Corona Cero está ajudando a liderar e expandir a categoria ao elevar o papel da moderação globalmente. A marca traz o sabor refrescante da Corona que os consumidores conhecem e adoram, enquanto aprimora seu ritual icônico com limão, independentemente da ocasião, criando mais momentos de conexão, celebração e escolha.

Sobre a Corona Global

A Corona, uma marca global da AB InBev*, é a marca de cerveja icônica que é sinônimo de paraíso, com presença em 180 países. Reconhecida como a marca de cerveja mais valiosa do mundo no ranking global BrandZ 2024 da Kantar, a Corona convida o mundo a sair, chamando você para se reconectar com sua essência e abraçar os prazeres simples da vida. Mas não se trata apenas da cerveja – é sobre o ritual. O ritual de adicionar uma fatia de limãoàsua Corona, uma experiência que eleva o momento. A Corona não é apenas uma bebida; é a natureza em uma garrafa. E nós nos esforçamos para ajudar a proteger a natureza, tornando-se a primeira marca global de bebidas com uma pegada plástica neutra. Isso se baseia em nossa longa ambição de ajudar a proteger os oceanos e praias do mundo da poluição plástica. Cada gole de Corona é uma celebração da natureza e da beleza do mundo ao nosso redor.

*Corona não é vendida pela AB InBev nos Estados Unidos.

Sobre a Anheuser-Busch InBev

A AB InBev é uma empresa de capital aberto (Euronext: ABI) sediada em Leuven, Bélgica, com listagens secundárias nas bolsas de valores do México (MEXBOL: ANB) e da África do Sul (JSE: ANH) e com American Depositary Receipts na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE: BUD). Como empresa, sonhamos grande para criar um futuro com mais celebrações. Estamos sempre procurando novas maneiras de atender aos momentos da vida, avançar nosso setor e causar um impacto significativo no mundo. Estamos comprometidos em construir grandes marcas que resistam ao teste do tempo e em fabricar as melhores cervejas usando os melhores ingredientes. Nosso portfólio diversificado de bem mais de 500 marcas de cerveja inclui marcas globais como Budweiser®, Corona®, Stella Artois® e Michelob Ultra®; marcas multiculturais como Beck's®, Hoegaarden® e Leffe®; e campeãs locais como Aguila®, Antarctica®, Bud Light®, Brahma®, Cass®, Castle®, Castle Lite®, Cristal®, Harbin®, Jupiler®, Modelo Especial®, Quilmes®, Victoria®, Sedrin® e Skol®. Nossa herança cervejeira data de mais de 600 anos, abrangendo continentes e gerações. De nossas raízes europeias na cervejaria Den Hoorn em Leuven, Bélgica. Ao espírito pioneiro da cervejaria Anheuser & Co em St. Louis, EUA. À criação da Cervejaria Castle na África do Sul durante a febre do ouro em Joanesburgo. Até a Bohemia, a primeira cervejaria no Brasil. Geograficamente diversificada com uma exposição equilibrada a mercados desenvolvidos e em desenvolvimento, aproveitamos as forças coletivas de cerca de 155.000 colegas em quase 50 países ao redor do mundo. Em 2023, a receita relatada da AB InBev foi de 59,4 bilhões de dólares (excluindo JVs e associados).

