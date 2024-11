Grupo Riopae é finalista do Prêmio Ser Humano 2024, da ABRH

O Grupo Riopae foi indicado como finalista da 44ª edição do Prêmio Ser Humano (PSH) 2024 da Associação Brasileira de Recursos Humanos (ABRH) na categoria de médias empresas do estado do Rio de Janeiro. O coquetel e premiação foram realizados no dia 29 de outubro, em Copacabana, no Rio de Janeiro (RJ).

A premiação destaca iniciativas que promovem a valorização do capital humano nas organizações. Segundo a ABRH, o prêmio é um reconhecimento às empresas e estudantes que contribuem de forma diferenciada e inovadora para a evolução da gestão com pessoas como área do conhecimento e de desenvolvimento humano e empresarial.

O Grupo Riopae atua há mais de 57 anos no segmento do luto e é responsável pelo Crematório Metropolitano São João Batista, localizado em São João de Meriti (RJ). O empreendimento conquistou a indicação com o projeto "É cultura Riopae - capacitação e desenvolvimento é mais do que estratégia, é uma missão”.

A avaliação do PSH 2024 foi realizada por comissões constituídas pela ABRH-RJ, observando critérios pré-estabelecidos pela entidade. O anúncio oficial dos premiados em cada categoria foi realizado na cerimônia final. Os cases finalistas também foram reconhecidos e receberam um Certificado Especial.

“Celebramos, com entusiasmo e alegria, a classificação do grupo Riopae como finalista do Prêmio Ser Humano 2024, uma das premiações mais respeitadas no Brasil, reconhecendo iniciativas inovadoras e impactantes na área de gestão de pessoas e desenvolvimento humano”, destaca Vinicius Chaves de Mello, CEO do Grupo Riopae.

Para Mello, o reconhecimento como finalista da premiação realizada pela ABRH-RJ é resultado do esforço do grupo em transformar a sua cultura organizacional. “Esperamos que nosso case inspire outras organizações a adotarem práticas semelhantes, contribuindo para um ambiente de trabalho mais humano e colaborativo. Acreditamos que investir nas pessoas é um caminho seguro para alcançar resultados”.

Projeto “É cultura Riopae”

O projeto “É cultura Riopae” reúne ações estruturadas, que incluem treinamentos, mentorias e programas de bem-estar. De acordo com o CEO, desde o início do projeto os participantes relataram maior engajamento e motivação.

“A iniciativa não se resume a uma estratégia de negócios: trata-se de uma missão compartilhada por todos os membros da organização”, define Mello. “O Grupo Riopae acredita que, ao fortalecer o potencial humano, está também construindo um futuro mais promissor para a empresa e para a sociedade”, complementa.

Mello destaca que a Riopae investe em diversas ações a fim de “fazer a diferença” na vida dos colaboradores, que promovem integração e desenvolvimento pessoal e profissional, tais como:

Aniversariantes do mês: os colaboradores comemoram seu aniversário com uma festa e recebem um voucher de presente;

Folga aniversário: day-off para ser usado pelo colaborador no dia do aniversário;

Dia da profissão: confraternização entre as equipes com entrega de presentes;

Coffee Break do setor comercial;

Cine Riopae;

Por trás do crachá: programa que convida colaboradores a falarem, em vídeo, sobre sua vivência na organização e aspectos de suas vidas pessoais;

Conexão, revista interna distribuída para todos os colaboradores;

Destaque do mês;

Kit volta às aulas: entrega de itens como mochila e materiais escolares para os filhos dos colaboradores;

Bem-estar e qualidade de vida: ações como “Dia da fruta”, “Futebol semanal”, “ginástica laboral", “Auxílio educação” e “Cestas natalinas”, entre outras.

Resultados

Segundo informações divulgadas pelo empreendimento, o subsistema de treinamento e desenvolvimento do Grupo Riopae tem demonstrado ganhos na melhoria dos processos e indicadores de desempenho.

“Em 2021, a Riopae registrou pouco mais de 3 mil horas anuais em capacitação. Esse número cresceu exponencialmente, alcançando 8.496 horas treinadas em 2023 - um aumento de 183%”, reporta Mello. “Da mesma forma, o número de participações em treinamento saltou de 443 para 5.606 no último ano”, completa.

Em uma avaliação interna, realizada em julho de 2024, 96% dos participantes afirmaram que suas dúvidas foram esclarecidas durante os treinamentos. Além disso, 92% dos entrevistados consideraram os conteúdos relevantes e 85% destacaram que acreditam na aplicação prática dos conhecimentos adquiridos em suas rotinas diárias.

Em 2024, o Grupo Riopae recebeu a renovação do selo Great Place to Work (GPTW), consultoria que certifica e premia as empresas que valorizam o bem-estar e a satisfação dos colaboradores.

“Observamos também o crescimento nas vendas do nosso time comercial, resultado do aprimoramento de nossas práticas de treinamento e desenvolvimento”, acrescenta Mello.



Para ele, ser finalista do Prêmio Ser Humano é um marco para o Grupo Riopae: “Mesmo que este ano não tenhamos conseguido a premiação, ser finalista já reconhece o nosso trabalho, nos inspira a continuar evoluindo e buscando novas maneiras de impactar a vida das pessoas”, pontua.

Para mais informações, basta acessar: https://www.crematoriosaojoao.com.br/home