Nacional Inn anuncia campanha para Férias de Verão

A promoção Férias de Verão do Hotel Euro Suite Curitiba em parceria com o Hard Rock Café Curitiba disponibiliza diárias com até 35% de desconto – para reservas com data no mês de janeiro - com a opção de parcelamento em cinco vezes.

Além do café da manhã incluso nas diárias do pacote, o hotel situado no centro da capital paranaense oferece um welcome drink no restaurante da rede norte-americana.

Ricardo Aly, diretor da Rede Nacional Inn de hotéis, fala sobre a proposta da campanha Férias de Verão. “A participação do Hard Rock adiciona um toque exclusivo à experiência porque proporciona uma integração com a oferta de entretenimento da cidade. É uma possibilidade de aproveitar Curitiba de uma forma diferente”.

Curitiba como destino de verão

O diretor pontua que, além de ser conhecida como um destino de inverno, Curitiba tem muito a oferecer no verão. “As temperaturas são agradáveis e o clima é bom para explorar os diversos parques e áreas verdes da cidade”.

O Jardim Botânico, com a conhecida estufa de vidro, é um dos passeios que rendem belas fotos no verão, assim como o Parque Barigui, onde é possível caminhar, fazer piqueniques e avistar algumas capivaras, garante Aly.

“No verão, esses espaços ficam ainda mais convidativos para atividades ao ar livre. É uma maneira de relaxar e apreciar a natureza, aproveitando o que Curitiba tem de mais bonito em termos de paisagem urbana”, reforça o empresário.

Aly indica também a cidade como alternativa para turistas que querem fugir de destinos comuns e com lotação durante a estação. “Curitiba no verão é a combinação de natureza, cultura e boa gastronomia, sendo uma opção para quem busca fugir dos destinos de verão mais óbvios”.

Entre as atrações culturais, Aly destaca o Museu Oscar Niemeyer com sua arquitetura e exposições que atraem muitos visitantes o ano todo. Além disso, o Mercado Municipal e a conhecida Rua 24 Horas são uma opção para quem busca um roteiro gastronômico para um passeio à noite, segundo o empresário.

“O fato de Curitiba ser bem organizada e acessível facilita muito esse tipo de passeio, o que acaba tornando a experiência de verão tão agradável quanto a de inverno”, afirma Aly.

Próximo ao Jardim Botânico e ao Mercado Municipal, o Hotel Euro Suite Curitiba dispõe de 87 acomodações, de cinco categorias distintas, distribuídas em 13 andares e uma piscina na cobertura com vista para a cidade. O hotel também conta com uma academia e serviços de lavanderia, além de ser pet friendly.

Para saber mais, basta acessar: https://www.nacionalinn.com.br/hoteis/euro-suite-curitiba-batel