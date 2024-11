Empresas recorrem ao valuation para facilitar negociações

No mundo corporativo, a avaliação precisa do valor de uma empresa desempenha um papel crucial em processos de fusões, aquisições ou sucessões. Este procedimento, conhecido como valuation, não apenas estabelece um valor justo para a empresa, mas também pode facilitar negociações e decisões estratégicas.



De acordo com Kelly Oliveira, especialista e fundadora do Grupo Keeper, o valuation é crucial para melhorar a avaliação de desempenho e o sucesso das estratégias implementadas na empresa. “Este método também ajuda na identificação das áreas que precisam de investimentos, além de orientar as decisões sobre expansão, aquisição de outras empresas ou diversificação.”



No entanto, alguns aspectos do valuation podem interferir diretamente em processos de fusões. “Essa avaliação fornece uma estimativa do valor da empresa, o que pode influenciar também nos termos de acordo, como pagamento em dinheiro ou em ações da companhia, além da inclusão de cláusulas de earn-out (pagamentos futuros condicionados ao desempenho)”, explica Oliveira.



A empresária avalia que um valuation bem-feito pode aumentar a transparência e a confiança entre as partes, reduzindo o risco de disputas futuras. Ou seja, para vendedores, uma avaliação robusta pode justificar um preço de venda mais alto. Para os compradores, isso pode evitar o pagamento excessivo por um ativo e contribuir para a tomada de decisão.



Em contrapartida, se a empresa está planejando uma sucessão, seja por divórcio ou herança, um valuation ajuda a planejar a estrutura financeira e a garantir uma transição justa e transparente.

“Determinar o valor da empresa que será transferida para herdeiros ou novos gestores é essencial para definir a participação de cada um dentro da companhia. Além disso, uma avaliação precisa é essencial para cumprir regulamentações fiscais e sucessórias, garantindo que a transição esteja em conformidade com as leis vigentes e que os impostos sejam calculados corretamente”, explica a CEO.



“Conhecer o valor da empresa permite que a gestão avalie de forma mais precisa se deve investir em novas oportunidades, como a expansão para outros mercados, aquisição de equipamentos ou desenvolvimento de novos produtos”, finaliza Oliveira.



Assim, o processo de valuation pode prever as necessidades de fluxo de caixa e a alocar recursos de forma mais eficiente, mitigando riscos que podem afetar a continuidade do negócio e a saúde financeira. Nesse processo, a assessoria contábil pode auxiliar com os detalhes.



Na plataforma do Grupo Keeper, empresários podem fazer uma breve consulta através de uma calculadora desenvolvida para prever o valuation da empresa. Trata-se de um cálculo prévio sem variáveis e a ferramenta está disponível no link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSelGRT35oo11GyJFQfmXkqCXOw9Oe-6hg1Y6FH52tNJrel8DQ/viewform

Para saber mais, basta acessar: http://www.grupokeeper.com.br