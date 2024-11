Fundada em 1974 por Marcos Coutinho, a então Senzala Imóveis, iniciou sua atuação no centro de Curitiba, em especial com a comunidade judaica. Em pouco tempo, ampliou os atendimentos para as regiões vizinhas, com venda, administração e locação de imóveis e se consolidando como um player até hoje.

Com a chegada da atual diretora Augusta Coutinho Loch em 1992, a Senzala Imóveis que anos mais tarde se tornou SZL Imóveis, expandiu a gestão familiar. A empresa cresceu, se profissionalizou nos processos, e contou com a tecnologia para atender um maior número de clientes.

Ao longo dos anos, a empresa foi se adaptando às transformações e tentando encontrar maneiras de evoluir no novo mercado diante dos desafios que foram surgindo. Para a atual diretora a pandemia foi um desses períodos marcantes.

“Para manter os clientes e atender a todos com a mesma qualidade, trabalhamos cinco vezes mais para ganhar cinco vezes menos. As construtoras pararam suas obras, praticamente sem imóveis novos. Tivemos que renegociar quase todos os contratos, num mutirão que uniu ainda mais a equipe. No pós-pandemia teve o retorno da construção ativa e um crescimento na oferta de imóveis em edifícios de alto padrão. Também neste período a renegociação de todos os contratos que tiveram seus reajustes represados durante a pandemia, foi uma realidade. Por isso a preocupação com a ética, transparência e honestidade”, pontua Augusta.

Atualmente, a SZL atua com edificações comerciais e residenciais unifamiliares ou multifamiliares, além de empreendimentos corporativos e industriais, mas manter o compromisso com seus valores segue sendo o foco da empresa.

“Apostamos na inovação e no relacionamento com os clientes, fortalecendo a sua história e de outras pessoas que deixaram a sua marca ou que continuam na empresa até hoje. O atendimento personalizado sempre será um diferencial. Por mais que haja a tecnologia, IA, startups – quando há um problema no imóvel, as pessoas querem falar com as pessoas e não com um robô. Lidar com clientes de forma personalizada para conquistar a confiança é fidelizá-los”, afirma a diretora.

Principais projetos marcaram época

Os projetos da SZL se relacionam com a história de Curitiba. A empresa foi responsável, por exemplo, pela intermediação na venda dos Cines Ópera e Arlequim, no centro, para a chegada das primeiras Lojas Americanas e Mesbla em Curitiba. Entre os anos de 1940 e 1979, a região era conhecida como a “Cinelândia Curitibana”, com restaurantes, bares e cinemas.

Outro importante projeto foi a intermediação na venda do terreno da Fundição Mueller para a construção do primeiro shopping da cidade, o Shopping Mueller. O projeto foi do ex-governador do Paraná, o arquiteto Jaime Lerner. A SZL também teve participação no programa “Entre” da Urbanização de Curitiba (URBS) que tinha como objetivo transferir as indústrias da região central de Curitiba para a Cidade Industrial de Curitiba (CIC).

A longa lista de projetos ainda incluem a venda da antiga fábrica de móveis “Volta ao Mundo” para a Brahma, intermediação da venda da sede da fábrica da Incepa Revestimentos Cerâmicos para a Prefeitura Municipal de Campo Largo, elaboração e venda do Park Ecoville e intermediação da venda de 70 casas para a construção de um terminal de porto seco em Paranaguá e da loja comercial para a instalação do McDonald’s no calçadão da rua XV de Novembro em Curitiba.

Ações em comemoração aos 50 anos

Para celebrar os 50 anos, a SZL Imóveis lançou o Projeto Legado, uma série de podcasts no YouTube que conta a história da empresa com a participação de parceiros e clientes que compartilham tendências do mercado imobiliário e de áreas relacionadas.

Para Augusta, o Projeto Legado não é “apenas uma homenagem ao passado, mas uma ponte para o futuro”. Além disso, a SZL também investiu em publicidade editorial em revistas, planos de mídia off-line e circuitos digitais que já estão em execução em Curitiba juntamente com painéis digitais.

Website: https://www.szlimoveis.com.br/