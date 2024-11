ITAÚSA S.A. (“Companhia”) (B3: ITSA3, ITSA4), em observância à Resolução CVM 44, de 23 de agosto de 2021, comunica aos acionistas e ao mercado em geral que o Conselho de Administração, reunido nesta data, deliberou elevar o capital social da Companhia para R$ 80.189.000.000,00, mediante capitalização de reservas de R$ 7.000.000.000,00, com emissão de 516.407.741 novas ações escriturais, sem valor nominal, sendo 177.465.112 ordinárias e 338.942.359 preferenciais, que serão atribuídas gratuitamente aos acionistas, a título de bonificação, na proporção de 5 ações novas para cada 100 ações da mesma espécie que possuírem na posição acionária final do dia 02.12.2024.

As novas ações serão creditadas na posição dos acionistas no final do dia 04.12.2024 e farão jus a quaisquer dividendos e/ou juros sobre o capital próprio que vierem a ser declarados após 04.12.2024.

A bonificação será efetuada sempre em números inteiros e os acionistas que desejarem transferir suas frações de ações (que resultem 1 ação da mesma espécie), poderão realizá-las no período de 05.12.2024 a 03.01.2025 da seguinte forma:

por meio de contas de mesma titularidade em corretoras distintas; e/ou

por meio de negociações em ambiente privado de mercado de balcão não organizado (operações não registradas na Bolsa de Valores).

Após decorrido o período acima mencionado, eventuais sobras decorrentes dessas frações serão separadas, agrupadas em números inteiros e vendidas em leilão na B3 e o valor líquido da venda será disponibilizado aos titulares dessas frações, em data a ser informada oportunamente pela Companhia.

O custo atribuído às ações bonificadas é de R$ 13,55518731 por ação, para os fins do disposto no §1º do Artigo 58 da Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil nº 1.585/15.

São Paulo (SP), 11 de novembro de 2024.

ALFREDO EGYDIO SETUBAL

Diretor de Relações com Investidores

Website: https://www.itausa.com.br