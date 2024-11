A Filosofia é celebrada mundialmente este ano na semana de 16 a 24 de novembro. A data criada pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) destaca a importância da filosofia para o desenvolvimento do pensamento humano. E a Nova Acrópole, escola de filosofia que promove cultura e pratica o voluntariado em mais de 60 países, comemora a iniciativa global, trazendo um tema a cada ano. Em 2024, o assunto é um dos desafios mais profundos da humanidade: como superar as divisões e encontrar o que une, respeitando e celebrando a diversidade.

“A Busca da Unidade para Além das Diferenças” é a abordagem de atividades culturais e filosóficas, com destaque para palestras e diálogos que salientam meios de melhorar a convivência e como promover harmonia e união em um mundo marcado pela polarização. Nas cidades onde Nova Acrópole tem sede em todo o Brasil, haverá também apresentações artísticas, exposições fotográficas e lançamentos de livros, sendo possível conferir as programações locais pelo site https://diamundialdafilosofia.com.br/.

A filosofia, mais do que um campo de estudo, é parte essencial da natureza humana. O desejo de buscar a sabedoria, compreender o mundo e atuar com coerência com ideias mais virtuosas é um traço fundamental do ser humano. “A Harmonia é a valorização das diferenças. Em um carro, por exemplo, cada peça ocupa uma posição e, graças à diferença e conjugação delas, é que o carro se move. Assim também na sociedade quando conseguimos conjugar a convivência com as pessoas como elas são”, disse o Prof. Luís Carlos Marques, diretor nacional da Nova Acrópole no Brasil área Norte, explicando, em conferência, o conceito da filosofia natural, ou baseada na natureza, onde tudo é diferente e a Unidade é a combinação harmoniosa das diferenças.

A Nova Acrópole, como escola de filosofia à maneira clássica, atua há quase 70 anos promovendo essa busca em todos os continentes. Seus princípios são baseados na tradição das escolas filosóficas da Antiguidade, que entendiam a filosofia como um caminho prático para viver com mais harmonia, tanto interna (o indivíduo consigo mesmo) quanto externamente (em sociedade). Através do estudo comparado da filosofia, da cultura e do voluntariado, a instituição procura despertar o potencial humano para agir de forma ética e construtiva no mundo.

A celebração do Dia Mundial da Filosofia em mais de 130 sedes no Brasil oportuniza a participação social em atividades culturais que refletem como lograr a unidade entre os seres humanos explorando as diferentes formas de pensar, sentir e viver, e reconhecendo que as distinções são expressões de uma diversidade rica e complementar.

Website: https://diamundialdafilosofia.com.br/