Daycoval conquista Prêmio Lugares Incríveis Para Trabalhar

O Grupo Daycoval foi reconhecido na 34ª posição no Prêmio Lugares Mais Incríveis Para Trabalhar, destacando-se entre as 422 empresas participantes. O título é concedido somente a 150 companhias, sendo 45 delas de grande porte, como é o caso do Daycoval. Esse reconhecimento reflete o compromisso do grupo em promover um ambiente de trabalho saudável e inclusivo.

O prêmio reconhece as empresas com as melhores práticas de gestão de pessoas e com ambientes de trabalho mais saudáveis para os colaboradores. A iniciativa é promovida pela FIA Business School, em parceria com o Estadão.

O Daycoval oferece uma série de projetos e benefícios voltados ao bem-estar de seus colaboradores, como ginástica laboral, massagens, aulas de dança, clube do livro, além de eventos e grupos de integração que já se tornaram tradição na empresa, abrangendo modalidades esportivas e culturais. De acordo com a diretora de Recursos Humanos do Banco Daycoval, Carla Zeitune, o prêmio dá visibilidade às iniciativas que são parte do dia do grupo, que há anos investe na qualidade do ambiente de trabalho e também na valorização dos talentos.

“Uma das características do Daycoval é que mesmo com o seu crescimento ao longo dos anos, ele tem se proposto a valorizar os talentos que surgem internamente. E isso foi reforçado com o recém-lançado programa de trainee do Daycoval, que investe na formação completa dos selecionados pelo programa”, explica Zeitune.

Para a diretora de RH, a qualidade do ambiente de trabalho na empresa é a somatória de diferentes fatores, entre eles, a liberdade dada aos colaboradores para propor novos movimentos de integração e como o banco os adota e incentiva.

Entre esses eventos, destaca-se Orquestra Daycoval Musicantes, um grupo de funcionários composto por músicos, bailarinas e coral, que há alguns anos faz parte das celebrações de final de ano do banco. O grupo se apresenta em dezembro, trazendo também uma encenação natalina que já virou tradição.

Outro exemplo é a Liga Daycoval de Futebol, que promove jogos de futebol masculino e feminino entre os colaboradores. A competição acontece anualmente nos meses de abril, maio e junho, e reúne times que se encontram semanalmente aos domingos neste período para competir pelo título da liga.

Essas iniciativas ilustram como o Daycoval valoriza a inclusão e a diversidade, incentivando projetos que surgem a partir das ideias de seus próprios colaboradores. A Liga de Futebol, por exemplo, começou como uma ideia de integração de equipes e rapidamente cresceu, tornando-se um evento aguardado por todos. No início, haviam apenas equipes masculinas, mas com o tempo as mulheres se interessaram em montar equipes e hoje estão integradas ao evento.

Além disso, o grupo se destaca por seu programa de inclusão de pessoas com deficiência, como é o caso da iniciativa Dando Asas, que visa a contratação de pessoas com deficiências intelectuais para integrar o time do Daycoval, contribuindo em diversas áreas do banco.

Essas ações refletem o ambiente de trabalho acolhedor e inovador que faz do Daycoval um dos lugares mais incríveis para trabalhar, reconhecido por suas práticas inclusivas e pelo incentivo constante ao bem-estar e à criatividade dos seus colaboradores

O Daycoval é uma instituição financeira com 55 anos de experiência, especializada nos segmentos de crédito e serviços para empresas, com atuação relevante também no varejo, através de operações de crédito consignado, financiamento de veículos, câmbio turismo e investimentos.

Com foco na diversificação dos negócios, em 2023, o Daycoval recebeu autorização do Banco Central para criar a Daycoval Corretora Valores. A corretora surge com a ideia de completar a gama de serviços do banco, que busca atender aos clientes no formato full service, com todos os serviços em um só lugar.

Com sede em São Paulo (capital), o grupo Daycoval possui 3.692 colaboradores distribuídos entre a matriz, 50 agências em todo País e mais de 250 pontos de atendimento.

