Grupo Mirandinha expande atuação para Estados Unidos

O Grupo Mirandinha inaugurou, em 2023, sua primeira loja internacional. A Mirandinha Store está localizada em Miami, no estado da Flórida, nos Estados Unidos.

A loja comercializa artigos para festa, decoração e confeitaria, como boleiras, bandejas, caixas de acrílico, taças, tubetes e miniaturas, fabricados em sua matriz no Brasil, além de itens para artesanato, como fitas de cetim e mobiliários para festas.

De acordo com Bruno Miranda, diretor de Marketing e P&D do Grupo Mirandinha, a abertura da loja internacional foi resultado da identificação de uma demanda no mercado norte-americano.

“Havia uma grande demanda de nossos produtos, muito em consequência de problemas comerciais que os Estados Unidos tiveram com a China, nosso maior concorrente. Como indústria brasileira, enxergamos nesse momento uma oportunidade para entrada”, conta Miranda.

O especialista revela que o planejamento é transformar a Mirandinha Store em uma franquia e destaca que, além da loja física, o grupo tem operação online na plataforma de e-commerce Amazon, e exporta para alguns países da América Latina e da Europa. “Os planos são continuar investindo em inovação e melhorias nos nossos processos”.

Grupo Mirandinha e o mercado brasileiro de artigos para festas

Thiago Miranda, diretor financeiro do Grupo Mirandinha, pontua que o segmento no Brasil tem espaço para crescer e isso se deve às características culturais de seu povo.

“É um mercado com vasto potencial, devido à própria personalidade do povo brasileiro, de sempre festejar. Os clientes variam desde realizadores de grandes eventos em buffets, como pessoas que montam as festas em casa, por conta da versatilidade dos produtos”.

O empresário compôs a relação Forbes Under 30, da Forbes Brasil, no ano passado, representando a única empresa do segmento destacada na edição. Em 2024, o Grupo Mirandinha foi convidado pelo Banco Itaú a participar da campanha de veiculação nacional #jogandojunto, da divisão Itaú Empresas.

Para mais informações, basta acessar: @grupomirandinha