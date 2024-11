Aggrega realiza evento com Ricardo Amorim no Teatro Porto

Nesta quarta-feira (06/11), a Aggrega Benefícios realizou um evento que reuniu líderes e executivos c-level de todo o Brasil para debater o impacto da Inteligência Artificial, as mudanças na economia global e como essas tendências moldarão o futuro das organizações, com foco em disrupção, conexão e o futuro das pessoas. O evento aconteceu no Teatro Porto, contou com mais de 300 convidados e seu painel de abertura foi conduzido por Adalberto Santos, CEO da Aggrega Benefícios, seguido de painéis com convidados que abordaram temas essenciais para o cenário corporativo e econômico nos próximos anos.

“Este evento foi uma grande oportunidade para reunirmos líderes e parceiros em um ambiente de troca e aprendizado. Nosso objetivo foi promover diálogos que inspirem e preparem todos para os desafios e as oportunidades que o mercado apresenta”, destacou Adalberto.

Entre os palestrantes do evento esteve Ricardo Amorim, eleito o economista mais influente do Brasil pela Forbes e o maior influenciador do LinkedIn na atualidade. Amorim levou ao público sua visão sobre os desafios e oportunidades que as organizações enfrentarão em um cenário cada vez mais digital e disruptivo. “Ter vergonha de usar inteligência artificial é como escolher trabalhar com um arado ao invés de um trator por achar que está trapaceando. Vergonha é não querer usar IA nos dias de hoje”, afirmou o economista.

Ricardo também discorreu sobre as oportunidades que o setor terá nos próximos anos devido ao aumento da expectativa de vida da população brasileira e também da expansão do acesso aos cuidados com a saúde que os avanços tecnológicos tem viabilizado. Além dessas pautas, o economista abordou atualidades, como a alta do dólar e a eleição de Donald Trump nos Estados Unidos.



Sobre a Aggrega

A Aggrega é uma consultoria de benefícios empresariais, dedicada a fornecer soluções que atendem às necessidades em constante evolução dos clientes. Com uma abordagem tecnológica, a empresa busca otimizar processos e sistemas voltados à cobertura de saúde.

