Grupo Guanabara anuncia vagas de emprego em todo o país

O grupo Guanabara, uma das principais empresas de transporte rodoviário de passageiros no Brasil, está com vagas abertas para diversas funções. As oportunidades (mais de 70 vagas) visam atender a um número crescente de demandas nas mais de 80 cidades onde a empresa atua.

O processo de busca por novos talentos ocorre em várias regiões como Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Goiânia, São Paulo, Curitiba entre outros centros urbanos com objetivo de fortalecer as equipes. Todos os colaboradores da Guanabara, que hoje totalizam aproximadamente 2 mil empregos diretos, passam por treinamentos regulares, programas de capacitação.

A executiva Letícia Pineschi, diretora de Marketing do grupo Guanabara, destaca a importância do preparo contínuo nos quadros da empresa. “Ao mesmo tempo em que buscamos talentos externos, valorizamos a evolução de quem já faz parte da nossa história. Estamos sempre em busca de novas perspectivas e habilidades, mas nunca deixamos de reconhecer e valorizar as contribuições de todos que ajudam a construir o nosso sucesso”, finaliza Letícia.

Vagas disponíveis e requisitos - As vagas abertas atendem a uma variedade de funções, abrangendo desde profissionais técnicos a motoristas, com oportunidades nas seguintes áreas:

- Almoxarife: responsável pelo controle de estoque, organização de materiais e peças usadas na manutenção da frota. Conhecimentos em sistemas de controle de estoque são um diferencial importante.

- Funileiro: profissional especializado em reparos de funilaria e pintura em veículos de grande porte. A experiência na função é desejável.

- Borracheiro: para profissionais com experiência em manutenção de pneus de veículos pesados. Conhecimentos em segurança no manuseio de equipamentos são essenciais.

- Eletricista veicular: profissionais com expertise em sistemas elétricos para veículos pesados, especialmente no segmento de transporte rodoviário de passageiros.

- Fibreiro: profissional para reparos em fibra de vidro, responsável pela correção de danos nas carrocerias dos veículos.

- Lavador e manobrista: para manter a frota limpa e organizada, além de manobrar veículos de grande porte com habilidade e segurança.

- Mecânico diesel: profissionais especializados em mecânica diesel, com experiência em manutenção preventiva e corretiva de veículos pesados.

- Motoristas: vagas em diversas localidades, incluindo cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Florianópolis, Campinas, Santos, entre outras. Os motoristas selecionados atuarão em rotas intermunicipais e interestaduais, transportando passageiros com segurança e conforto. Os requisitos são possuir carteira de habilitação categoria D ou E, experiência comprovada em transporte coletivo e curso de transporte coletivo atualizado.

Os interessados em fazer parte da equipe Guanabara devem enviar o currículo para o e-mail recrutamento@realexpresso.com.br, especificando o cargo e a cidade de interesse no assunto. Os contratados terão acesso a benefícios de acordo com as bases sindicais e acordos nas localidades, treinamentos especializados para desenvolvimento técnico.

Sobre o Grupo Guanabara



Com mais de 70 anos de história, o grupo atua em mais de 2 mil ligações rodoviárias pelo Brasil. Até o final de 2024, a empresa pretende investir R$ 100 milhões na renovação de sua frota de ônibus como os 100 novos Double Deckers (ônibus de dois andares) com serviços de luxo além de destinar recursos na capacitação de seus profissionais. Os interessados podem acessar o site da empresa para mais informações.

