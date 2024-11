Elanco cresce pelo quinto trimestre consecutivo

A Elanco divulgou os resultados financeiros para o terceiro trimestre de 2024. A empresa obteve receita global de US$ 1,030 bilhão, com crescimento orgânico de 1%; lucro líquido de US$ 364 milhões; lucro ajustado de US$ 66 milhões e EBITDA ajustado de US$ 163 milhões, ou 15,8% da receita. O lucro por ação ajustado foi de $0,13 no período, acima da estimativa de analistas do mercado.

É o quinto trimestre consecutivo que a empresa apresenta crescimento. A performance sustenta a expectativa da Elanco de encerrar o ano com crescimento na ordem de 3%, com receita estimada em até US$ 4,45 bilhões. A projeção é acelerar os resultados também em 2025, ainda de forma orgânica, em função de inovações no portfólio de produtos. Uma delas é a solução Zenrelia™, lançada este ano em primeira mão no Brasil e, depois, nos demais mercados mundiais. Indicada para o tratamento da dermatite alérgica e atópica em cães, a solução já recebeu aprovação também para ser comercializada nos EUA, Canadá e Japão.

Jeff Simmons, presidente e CEO da Elanco, atribui a performance e avanços no pipeline à estratégia global da companhia, focada em produtividade e inovação contínua. “Além de Zenrelia™, outras soluções, como Experior™ e ADTAB™, nos colocam bem posicionados para o atendimento a importantes mercados da saúde animal agora e em 2025”, diz. Simmons destaca também a aprovação regulatória do Food and Drug Administration (FDA) para o lançamento de novos produtos já no ano que vem, como Credelio Quattro™, o primeiro e único parasiticida para cães contra pulgas, carrapatos, dirofilariose e vermes redondos e chatos.

O balanço apresenta receita de US$ 486 milhões para a divisão Pet Health, voltada a cuidados para cães e gatos. Uma das principais performances foi a da coleira antiparasitária Seresto™, com receita de US$ 50 milhões, equivalente a um aumento de 22%, excluindo variação cambial. Para os animais de produção, o montante chegou a US$ 530 milhões, o que significa uma elevação de 3% na base relatada, excluindo impactos relacionados à venda da divisão de aquacultura, concluída em 2023.

Como estratégia de portfólio, a Elanco global aposta também em soluções inovadoras e com impacto ambiental positivo, como o produto Bovaer™, em nutrição animal, com capacidade de reduzir o metano de primeira classe no gado leiteiro; e o Experior™, também em nutrição, para a redução de emissões de gás de amônia pelo rebanho.

“Anunciamos também o aporte de US$ 130 milhões para a expansão da instalação de fabricação de biológicos em Elwood, no Kansas”, complementa Simmons.

No mercado brasileiro, a empresa registrou, no biênio 2023-2024, lançamentos em todas as divisões de negócio, como o endectocida de fórmula exclusiva, Ezatect™, para ruminantes; Suishot, na divisão de monogástricos, e as soluções Zenrelia™ e Credeli™ Plus, para pets.

