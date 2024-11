Atuante no mercado de iluminação, a Ourolux conquistou o primeiro lugar no ranking de marcas de lâmpadas mais vendidas no Brasil, mantendo a liderança nas vendas de todas as cinco regiões do país. Realizada pela Scanntech, a pesquisa da Revista Distribuição, Top Marca Varejo de Vizinhança, e da Revista Super Varejo, Ranking de penetração de tickets das marcas, apresentam marcas mais vendidas no varejo a partir da observação do tíquete de compra no período de maio de 2023 a junho de 2024.

Nesse cenário, o Brasil tem o compromisso de tirar todas as lâmpadas fluorescentes do mercado até 2025. Essa meta foi definida em 2022 na quarta reunião da Conferência das Partes (COP) da Convenção de Minamata. A ideia é que elas sejam substituídas por lâmpadas de Light Emitting Diode (Diodo Emissor de Luz, em português) (LED), que consomem menos energia e não contêm metais pesados, nocivos à saúde das pessoas.

Segundo dados da Mordor Intelligence, o mercado mundial de iluminação LED deve fechar 2024 avaliado em cerca de US$ 111,5 bilhões. A previsão é que o setor atinja a marca de US$ 191 bilhões até 2029. O estudo justifica essa valorização porque a tendência crescente de sistemas de iluminação inteligentes, que smartphones e outros dispositivos inteligentes podem controlar, também contribuiu para o aumento da procura de luzes LED. Isso ocorre porque os sistemas de iluminação LED são muito mais fáceis de integrar com controles inteligentes para criar ambientes inteligentes e responsivos em residências, escritórios e cidades, fornecendo luz quando e onde necessário, em comparação com as tecnologias de iluminação fluorescentes.

"Ser reconhecida como a marca de lâmpada mais vendida no Brasil é uma grande honra para nós e demonstra que estamos no caminho certo. Nosso compromisso é com a qualidade e a inovação para continuar oferecendo as melhores soluções em iluminação para os consumidores", ressalta Douglas Moraes, diretor comercial e marketing da Ourolux.





