Feira de Negócios Electronica 2024 - ITEN, pioneira no desenvolvimento e produção de baterias de estado sólido para aplicações de microeletrônica, anunciou hoje o lançamento da produção de sua nova família Powency de baterias de íons de lítio recarregáveis. A nova família consiste em baterias de alta densidade de potência, incluindo por enquanto a bateria PWY0150S, disponível em pré-produção, e a bateria PWY0250S, disponível como amostras de engenharia. Estas primeiras baterias Powency têm, respectivamente, uma capacidade de 150 µAh e 250 µAh. A família de produtos Powency, fabricada na unidade da ITEN na França, é uma prova da demonstração da liderança tecnológica e industrial da ITEN no campo de baterias de estado sólido.

A ITEN irá participar da Feira de Negócios Electronica em Munique de 12 a 15 de novembro de 2024 (pavilhão B4 - estande E05) para apresentar tanto a PWY0150S como a PWY0250S.

Powency PWY0150S e PWY0250S, armazenamento de energia em estado sólido em um formato incomparável

As baterias Powency PWS0150S e PWS0250S são projetadas para fornecer picos de energia a dispositivos conectados ou alimentar sistemas eletrônicos durante uma queda de energia. Ambos os produtos apresentam uma alta densidade de potência em um design ultracompacto, medindo 25 mm³ e pesando 73 mg; estas baterias podem fornecer níveis de corrente exigidos por dispositivos conectados operando com protocolos sem fio LAN. As baterias Powency PWS0150S e PWS0250S estão disponíveis como dispositivos SMD, permitindo uma fácil integração com linhas de produção automatizadas. As Powency PWS0150S e PWS0250S tem por base tecnologias de bateria de estado sólido da ITEN, não contêm metais pesados, produtos químicos tóxicos ou solventes orgânicos e podem ser recicladas como componentes eletrônicos passivos.

Powency PWY0150S e PWY0250S, projetadas para enfrentar os desafios de eficiência energética para IoT e sensores sem fio isentos de manutenção

Alimentar dispositivos de baixo consumo de energia e pequeno fator de forma é um grande obstáculo no surgimento e ampla implementação da Internet das Coisas (IoT). Os produtos Powency irão permitir que os fabricantes de dispositivos IoT criem sistemas Bluetooth Low Energy (BLE), 802.15.4 ou NFC de alto desempenho em um fator de forma incomparável. Eles facilitam o uso generalizado de dispositivos sem manutenção que coletam energia de fontes externas, como luz ambiente interna ou externa, ondas de rádio ambiente e/ou movimento cinético. A PWY0150S vem sendo fabricada atualmente em pré-série para diversos clientes em estágio inicial e serve como o reservatório de energia ideal em sensores autônomos, que funcionam com Energy Harvesting.

Powency PWY0150S e PWY0250S, "Sustentabilidade por design, processo e função"

A família de produtos Powency, como todos os produtos desenvolvidos pela ITEN, é projetada e fabricada para minimizar seu impacto ambiental e aderir ao lema da empresa "Sustentabilidade por design, processo e função". As baterias da ITEN são compostas de cerâmica e sem materiais orgânicos e metais críticos como cobalto. Elas são recarregáveis ??e totalmente recicláveis.

Vincent Cobée, Diretor Executivo da ITEN, disse: "Nossa presença na Feira de Negócios Electronica, este evento essencial na indústria eletrônica, é muito importante para a ITEN, em um momento-chave no crescimento da empresa. A introdução comercial e a produção em massa da família de produtos Powency realmente definiram um marco significativo na evolução da empresa. Fomos capazes de desenvolver soluções que o mercado esperava, em termos de produto e integração nos vários processos industriais de nossos clientes, para dar uma resposta sustentável, de alto desempenho e genuinamente integrada. A trajetória será ainda mais acelerada nos próximos meses ao introduzir uma nova bateria ainda mais potente, além de oferecer duas soluções distintas."

Mais informações estão disponíveis em www.iten.com

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20241101542586/pt/

Imprensa: Corinne Cosma (press@iten.com)