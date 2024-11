A Brightcove (NASDAQ: BCOV), a empresa de tecnologia de streaming mais confiável do mundo, anunciou hoje o lançamento do Marketing Insights, uma nova oferta dentro da plataforma de análise e insights de vídeo da empresa. O Marketing Insights fornece insights avançados e dados robustos de medição de campanhas de vídeo para que os profissionais de marketing possam otimizar suas estratégias de marketing de conteúdo, medindo diretamente o impacto comercial do conteúdo de vídeo.

“O vídeo continua sendo uma das formas mais poderosas de envolver o público, mas medir seu impacto sobre os resultados comerciais tem sido um desafio há muito tempo. Com o lançamento da nossa nova ferramenta, Marketing Insights, capacitamos ainda mais os profissionais de marketing a obter uma visibilidade mais profunda do desempenho de suas campanhas de vídeo e de suas estratégias de marketing mais amplas”, disse Kathy Klingler, diretora-geral de marketing da Brightcove. “Como profissional de marketing orientada por dados, estou entusiasmada com a forma como esses novos recursos ajudarão as marcas a conectar os pontos entre o desempenho da campanha e o valor real do negócio. Essa solução é um divisor de águas para qualquer profissional de marketing que queira gerar um impacto mensurável.”

O Marketing Insights permite que os profissionais de marketing rastreiem os dados do tráfego de entrada para seus vídeos, capturando as origens dos espectadores por meio de parâmetros UTM e analisando quais campanhas geram visualizações de vídeos e conversões. Ele oferece insights detalhados sobre a eficácia do conteúdo de vídeo e o envolvimento do espectador, o tempo de visualização e quais origens geram públicos qualificados.

A Brightcove tem uma das maiores redes de parceiros do setor, permitindo a integração com todas as principais plataformas de automação de marketing (MAPs) e fornecendo uma análise detalhada das interações dos espectadores e do sucesso de várias fontes de marketing. Esse vínculo entre o desempenho do conteúdo e os esforços de marketing permite um melhor refinamento da estratégia e decisões mais inteligentes sobre onde alocar recursos.

“Transformamos o conceito tradicional de links UTM, uma ferramenta com a qual os profissionais de marketing contam há anos, integrando-a diretamente ao nosso player de vídeo”, disse Scott Levine, diretor de produtos da Brightcove. “Isso nos permite capturar dados detalhados da origem de tráfego do vídeo e incorporá-los perfeitamenteànossa plataforma para mostrar o ROI da atribuição de tráfego e do marketing de entrada. Ao fornecer insights acionáveis, ajudamos nossos clientes a entender o que impulsiona o engajamento do público e como otimizar suas estratégias de marketing. Essa integração simplifica a otimização de campanhas e o planejamento orçamentário, tornando-os mais rápidos e eficientes do que nunca.”

O Marketing Insights é o mais recente acréscimo ao conjunto de soluções baseadas em IA da Brightcove, juntando-seàsolução Audience Insights™ da Brightcove que oferece atualmente insights de mídia e anúncios para empresas de mídia e insights editoriais para editoras. O Marketing Insights da Brightcove foi desenvolvido especificamente para atender às necessidades exclusivas dos profissionais de marketing de todos os setores. Ao ir além das métricas tradicionais, ele fornece dados personalizados e acionáveis que capacitam os profissionais de marketing a tomar decisões mais eficazes e fundamentadas em dados.

O Marketing Insights está disponível como parte do pacote premium Marketing Studio. Para mais informações sobre como a Brightcove pode turbinar seus esforços de marketing, acesse Brightcove.com.

Sobre a Brightcove Inc.

A Brightcove cria as soluções tecnológicas de streaming mais confiáveis, escaláveis e seguras do mundo para construir uma conexão maior entre as empresas e seus públicos, independentemente de onde estejam ou em quais dispositivos consumam conteúdo. Em mais de 60 países, a plataforma de vídeo inteligente da Brightcove permite que as empresas vendam aos clientes de forma mais eficaz, que os líderes de mídia transmitam e monetizem conteúdo de forma mais confiável e que todas as organizações se comuniquem com os membros da equipe de forma mais eficiente. Com dois prêmios Emmy® de Tecnologia e Engenharia por inovação, tempo de atividade que lidera o setor de forma consistente e escalabilidade inigualável, estamos sempre ampliando os limites do que o vídeo pode fazer. Siga a Brightcove no LinkedIn, X, Facebook, Instagram, Threads e YouTube. Acesse Brightcove.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20241107587629/pt/

Mídia

press@brightcove.com