Bairro Batel ganha destaque para turistas de Curitiba

O bairro Batel, localizado próximo ao centro de Curitiba (PR), é um dos principais destinos para se hospedar na capital do Estado do Paraná, conforme diversas listas de dicas de hospedagem. O bairro ocupa cerca de 1,76km² da cidade paranaense, mas abriga mais de 12 mil pessoas em sua área, segundo estimativa compartilhada pelo jornal Gazeta do Povo.

O número de turistas internacionais (791.504) que visitaram o Paraná em 2023 cresceu 51,3% em relação aos números registrados em 2022 (522.832), segundo indicativos da nova edição do Boletim de Dados Turísticos, divulgados pela Secretaria de Estado do Turismo (Setu) e pela Agência Estadual de Notícias do Paraná.

Para Ricardo Aly, diretor da Rede Nacional Inn de Hotéis - responsável pela unidade Euro Suite Curitiba Batel, o Batel é um dos bairros mais “encantadores” de Curitiba por conta de elementos como ruas largas e arborizadas, que proporcionam uma sensação de tranquilidade, mesmo estando em uma área movimentada da capital.

“O Batel tem um ar sofisticado, com seus edifícios modernos e espaços planejados, o que reflete o estilo de vida daqueles que buscam viver em um lugar que consiga combinar conforto com elegância de forma harmoniosa”, afirma.

Para Aly, também não há como falar do Batel sem mencionar a diversidade que ele oferece, tanto em termos de arquitetura, quanto de opções de lazer e comércio. “É aquele tipo de bairro que nos convida a passear, explorando cada esquina, com a certeza de que sempre haverá algo interessante para descobrir”.

Batel é um dos bairros mais cotados para hospedagens

Na visão do diretor da Rede Nacional Inn de Hotéis, quando se trata de hospedagem, o bairro destaca: “A localização é um dos principais atrativos do Batel, região nobre que é considerada o segundo centro da cidade, com fácil acesso a diversos pontos turísticos”.

Além disso, para Aly, a variedade de opções de bares e restaurantes ao redor proporciona aos turistas uma experiência completa da gastronomia local. “É um ambiente seguro e agradável, aliado com hotéis de diversas categorias, desde opções luxuosas até alternativas mais acessíveis”, afirma.

“Os hotéis do bairro atendem a diferentes perfis de viajantes, o que contribui para que muitos visitantes se sintam em casa, mesmo longe dela. Assim, não à toa, muitos escolhem o Batel como base durante suas aventuras em Curitiba”, complementa.

Atrações para todos os gostos

Aly destaca que as atrações do Batel atendem a todos os gostos. “Se você, assim como eu, é fã de espaços ao ar livre, a Praça da Espanha e a Praça do Japão são lugares imperdíveis para passear e aproveitar o dia”, explica.

“Além disso, para quem gosta de fazer compras, o Shopping Pátio Batel é uma referência por suas lojas de grife e ambiente sofisticado”, completa.

Para ele, na parte cultural, a SIM Galeria é uma das principais opções para quem tem interesse em arte contemporânea. “Agora, se o que você está buscando é uma experiência gastronômica marcante, os restaurantes do Batel não deixam a desejar, com alternativas como o Hard Rock Café, Poco Tapas, Babilônia Gastronomia e Mangiare Felice”.

Na visão do diretor da Rede Nacional Inn de Hotéis, tudo isso, somado à vida noturna sempre agitada, faz do Batel um bairro completo, onde sempre há algo interessante para se fazer, independentemente do estilo do turista.

Turistas buscam bom custo-benefício

De acordo com Aly, os turistas que visitam Curitiba buscam um hotel que ofereça um bom custo-benefício, priorizando opções que possibilitem uma uma localização privilegiada. “Um hotel no bairro do Batel, por exemplo, facilita o acesso a várias atrações conhecidas, como o Shopping Curitiba e a Rua 24 Horas”, pontua. “A proximidade de restaurantes como Hard Rock, Coco Bambu e Outback agrega ainda mais valor à estadia no Batel”, articula.

Segundo Aly, cresce cada vez mais o número de viajantes que buscam por um hotel pet-friendly em Curitiba. Soma-se a isso a busca por acomodações que oferecem conforto e comodidade, com quartos bem mobiliados a fim de proporcionar uma experiência acolhedora. “Elementos como Wi-Fi gratuito são importantes, principalmente para quem viaja a trabalho. Café da manhã cortesia, academia 24 horas e espaço para eventos ou convenções também são elementos que observamos que são cada dia mais procurados”, afirma.

