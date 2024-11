Calçados Laroche lança campanha de vendas para o Verão 2025

A Calçados Laroche acaba de lançar a campanha de vendas “Verão 2025”. A ação prevê condições especiais a fim de facilitar as compras dos clientes, como frete grátis para todo o Brasil em pedidos a partir de R$ 249, além de condições de pagamento facilitadas, como parcelamento em até dez vezes sem juros nos cartões de crédito.

De acordo com a marca, os principais produtos aplicáveis à campanha incluem as novas coleções de sapatênis masculino, sandálias e outros modelos para o verão, projetados com materiais que buscam priorizar conforto e estilo para os dias mais quentes.

A Calçados Laroche nasceu em 1996, em Franca (SP), e produz calçados masculinos em couro legítimo de todos os estilos, como sapatênis, sapatos, coturnos, mocassins, sandálias e chinelos.

Segundo Dogival Mendonça, diretor da Calçados Laroche, as expectativas da marca com o lançamento da campanha “Verão 2025” são positivas. “Estamos otimistas, esperamos um crescimento significativo nas vendas, especialmente com o aumento da demanda por calçados mais leves e confortáveis durante o verão, como sapatênis e sandálias”.

“Acreditamos que as condições especiais de pagamento e o frete grátis serão um atrativo para nossos clientes, ajudando-nos a aumentar nosso alcance e fidelizar mais consumidores”, afirma Mendonça. “Esperamos superar as vendas da última temporada e fortalecer nossa presença no mercado de moda masculina”, complementa.

Marca lança nova linha para o verão

A campanha Verão 2025 da Calçados Laroche traz o lançamento de novos modelos de sapatênis que foram desenvolvidos para combinar estilo casual com conforto para diversas ocasiões durante o verão. Além disso, segundo o diretor, a marca também apresenta uma nova linha de sandálias masculinas.

“Com a nova linha, buscamos atender aos clientes que querem ficar estilosos e relaxados mesmo nos dias mais quentes”, afirma. “Também teremos modelos de chinelos e mocassins, todos pensados para o clima quente, buscando oferecer versatilidade e estilo para diferentes ocasiões do verão”, completa.

Mendonça destaca que as sandálias masculinas são consideradas uma alternativa para o verão, pois podem proporcionar frescor e conforto sem abrir mão de estilo. “Elas [sandálias masculinas] combinam com peças mais leves, como bermudas de linho ou algodão, e camisetas ou camisas de manga curta”.

Para um look mais casual e descontraído, as sandálias podem ser usadas com bermudas e polos, enquanto para um visual mais arrumado, elas funcionam muito bem com calças de sarja e uma camisa leve, explica Mendonça. “O segredo é sempre optar por peças que complementam o estilo das sandálias, mantendo a sofisticação sem perder o conforto”.

Para conhecer a nova linha e conferir as promoções da campanha Verão 2025, basta acessar: https://loja.calcadoslaroche.com.br/