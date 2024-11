Limpeza: serviço especializado é opção para casos complexos

A limpeza residencial com uso de “misturinhas caseiras”, muito populares nos lares brasileiros, pode apresentar diversos riscos à saúde. Em uma ação conjunta, a Associação Brasileira das Indústrias de Produtos de Higiene, Limpeza e Saneantes de Uso Doméstico e de Uso Profissional (Abipla) e o Conselho Federal de Química (CFQ) promovem a conscientização contra o uso de receitas caseiras de produtos de limpeza em ambientes e superfícies.

Em nota divulgada pelas entidades, o diretor-executivo da Abipla, Paulo Engler, alertou que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) é quem regulamenta a produção e a utilização de qualquer saneante no país

Para Peterson Reimberg, COO da PowerJet Desentupidora e Dedetizadora - empresa que atua como desentupidora em Santos, tentar desentupir ralos e pias com receitas caseiras ou produtos químicos pode ser perigoso por diversos motivos, a começar pelo risco de reações químicas perigosas.



“Produtos como soda cáustica, ácidos e outros desentupidores químicos reagem de forma agressiva com resíduos orgânicos. Quando misturados de maneira incorreta, podem liberar gases tóxicos e causar reações violentas, resultando em queimaduras e inalação de vapores prejudiciais”, pontua.

De acordo com o especialista, produtos químicos corrosivos podem desgastar e corroer tubulações mais antigas ou de materiais menos resistentes. “Isso pode causar fissuras ou rompimentos, levando a vazamentos e à necessidade de reparos mais caros”.

Reimberg também explica que produtos químicos que são descartados de forma inadequada podem contaminar o solo e a água, prejudicando o meio ambiente. Além disso, muitos produtos não são biodegradáveis, o que dificulta a degradação natural desses elementos.

“Vale destacar que, em sistemas com fossa séptica, produtos químicos podem destruir bactérias essenciais para a decomposição dos resíduos, prejudicando o funcionamento e aumentando o risco de entupimentos”, ressalta.

Para o representante da PowerJet Desentupidora e Dedetizadora, vale reiterar que o manuseio de produtos químicos deve ser realizado com equipamento de proteção, como luvas e máscaras.

“Além disso”, prossegue, “produtos inadequados têm eficácia limitada: receitas caseiras com bicarbonato, vinagre ou sal podem não ser suficientemente fortes para desobstruir um entupimento mais profundo, apenas adiando o problema sem o solucionar”.

Limpezas complexas

Reimberg conta que a contratação de uma empresa de desentupimento especializada é indicada para diversos tipos de limpezas mais complexas, a fim de preservar a saúde dos cidadãos:

Desobstrução de esgotos e galerias: limpezas de redes de esgoto e galerias pluviais costumam demandar um alto poder de sucção e jateamento de água em alta pressão para remover sujeiras e obstruções;

Limpeza de fossa séptica: esse tipo de limpeza requer segurança no manuseio de resíduos e equipamentos adequados para evitar contaminação e riscos à saúde;

Desentupimento de colunas de prédios: problemas de obstrução em colunas verticais de edifícios são complexos, exigindo ferramentas para alcançar canos de difícil acesso;

Desentupimento de redes de drenagem: quando há acúmulo de detritos, areia e outros resíduos nas redes de drenagem, é essencial o uso de equipamentos de hidrojateamento para um desentupimento eficaz;

Limpeza de caixas de gordura: empresas especializadas têm equipamentos adequados para remover resíduos sólidos e líquidos acumulados em caixas de gordura, o que evita entupimentos futuros.

Desentupimento de tubulações industriais: instalações que lidam com materiais de resíduos pesados, químicos ou que exigem limpeza regular para o funcionamento dos sistemas requerem profissionais capacitados para evitar danos às tubulações.

Como funciona o serviço especializado em desentupimento?

O especialista revela que o serviço especializado em desentupimento começa com a avaliação do local e do entupimento. “Os técnicos iniciam com uma análise detalhada do local, identificando a origem do problema e o tipo de material que pode estar obstruindo a passagem. Isso ajuda a definir a abordagem correta e os equipamentos a serem utilizados”.

Em seguida vem a fase de inspeção com câmeras (se necessário): “Em casos de entupimentos complexos, uma câmera pode ser inserida na tubulação para verificar o que está causando o bloqueio e a localização exata do problema. Essa inspeção reduz tentativas e evita danos desnecessários à tubulação”, explica.

Depois disso vem o momento de escolha do método de desentupimento, que pode ser “hidrojateamento”, que usa jatos de água em alta pressão para remover detritos, gordura e outros resíduos nas paredes da tubulação.

“Também é possível usar o método de ‘desentupidor mecânico’. Nesse caso, um cabo rotativo é inserido para perfurar ou quebrar materiais sólidos que obstruem o caminho, como restos de concreto, pedras ou raízes”, acrescenta Reimberg. “Por fim, ainda é possível usar a chamada ‘sucção a vácuo’ para esgotar ou sugar materiais acumulados em caixas de gordura, fossas ou outras estruturas”, complementa.

O COO da PowerJet Desentupidora e Dedetizadora explica que, após definir o método, o técnico executa a desobstrução propriamente dita, aplicando o equipamento conforme necessário até que o bloqueio seja completamente removido.

“Finalizada a desobstrução, são feitos diversos testes para verificar se o fluxo está normal e se não há mais bloqueio, como liberar água nas saídas, por exemplo”, destaca. “Por fim, após o serviço, a área é limpa, e o cliente recebe orientações para prevenir novos entupimentos, como evitar o descarte de óleo em pias, o uso de ralos protetores e a realização de limpezas preventivas periódicas”, conclui.

Para mais informações, basta acessar: https://powerjetdesentupidora.com.br/