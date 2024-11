Laboraltec firma parceria com a americana AMETEK Brookfield

Como forma de buscar a qualidade e a satisfação dos clientes, a Laboraltec, empresa de manutenção e calibração de equipamentos para laboratórios, anuncia parceria com a companhia americana AMETEK Brookfield. Agora, a brasileira se torna a representante oficial na venda de produtos como viscosímetros, texturômetros e reômetros, soluções direcionadas para análise de materiais das indústrias dos segmentos alimentício, farmacêutico, cosmético, químico, tintas e revestimentos, petróleo e gás e polímeros e plásticos.



Segundo Taylor Smith, diretor de vendas da Brookfield, a parceria veio para fortalecer ainda mais o mercado brasileiro. “A escolha acontece para expandir nossa presença na indústria do país. Juntos, continuaremos a entregar nossas soluções para medição de viscosidade e caracterização de materiais”.



Os equipamentos podem ser utilizados para a medição de viscosidade e consistência textural no controle de qualidade de alimentos e bebidas, análise de fluxo e espalhabilidade em tintas e revestimentos, monitoramento de estabilidade e consistência de produtos químicos, além de proporcionar testes rigorosos para o desenvolvimento e fabricação de medicamentos.



De acordo com Gerson Vaccari, diretor de serviços técnicos na companhia brasileira Laboraltec, a gama de aplicações para os instrumentos da Brookfield faz da marca uma das melhores opções em análises. “No quesito qualidade, a experiência de 90 anos de fundação busca assegurar aos clientes resultados assertivos e reprodutíveis, onde encontraram correlação nas análises com as indústrias no mercado mundial, sejam elas seus clientes ou seus fornecedores”.



“O mercado de Pesquisa e Desenvolvimento está muito aquecido no Brasil. Além da indústria estar cada vez mais atenta à qualidade dos seus produtos, os consumidores estão cada vez mais exigentes. E essa parceria visa beneficiar ambos os lados”, afirma Jorge Oliveira Perrotta, CEO da Laboraltec.



Sobre a Laboraltec



Fundada em 2013, a Laboraltec atua no mercado brasileiro oferecendo soluções para a indústria, como controlador e monitorador de fluxo para capelas de exaustão química, painéis elétricos e automação, além de uma unidade de negócios dedicada à comercialização, manutenção, calibração e treinamentos para uso de instrumentos de análises físicas e químicas em laboratório.



Sobre a AMETEK Brookfield



Com mais de 90 anos de experiência na análise de viscosidade, textura e instrumentação de fluxo de pó, a companhia norte-americana possui certificação ISO 9001:2015. Sua linha de instrumentos está em conformidade com as normas brasileiras e o padrão norte-americano, além de oferecer opções de instrumentos de análise em conformidade com o protocolo CFR 21 Part 11 da Food and Drug Administration (FDA), que garante a integridade dos dados e resultados nas análises laboratoriais.



Para saber mais, basta acessar: https://laboraltec.com.br/