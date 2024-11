Agronegócio Estrondo inicia plantio de braquiária ruziziensi

O Agronegócio Estrondo deu início ao plantio de braquiária ruziziensis, na fazenda Canadá, consolidando sua estratégia de alta produtividade e práticas sustentáveis. O plantio da braquiária ruziziensis é parte de uma estratégia maior, que busca maximizar a eficiência da produção e garantir que cada safra gere resultados consistentes e acima das expectativas.

A safra 2025 terá 2.500 hectares de área plantada na Fazenda Canadá, utilizando o sistema de plantio direto sobre a palhada remanescente da braquiária do ano anterior. O processo começou no chamado plantio no pó, realizado antes das primeiras chuvas, e com as precipitações recentes, espera-se que a emergência da cultura ocorra em até 15 dias.

Após a germinação, o manejo incluirá adubações de cobertura com nitrogênio e potássio, além do controle de plantas daninhas, pragas e doenças fúngicas. Daniel Ferraz, gerente administrativo e financeiro do Agronegócio Estrondo, destaca a importância das boas condições climáticas. "Esperamos boas chuvas neste ciclo, especialmente por ser um ano neutro, sem fenômenos como El Niño ou La Niña, o que nos dá confiança para bater o recorde de produtividade do ano passado".

Sustentabilidade e eficiência produtiva

O plantio da braquiária faz parte de uma estratégia maior de integração entre lavoura e pecuária. O sistema Santa Fé, por exemplo, consiste no plantio consorciado de milho e braquiária, otimizando a utilização das áreas e fortalecendo a sustentabilidade da produção. A escolha da braquiária ruziziensis se alinha a essa visão, trazendo múltiplos benefícios:

Recuperação do solo : aumenta a matéria orgânica e melhora a fertilidade.

: aumenta a matéria orgânica e melhora a fertilidade. Controle de plantas invasoras : reduz a necessidade de herbicidas.

: reduz a necessidade de herbicidas. Retenção de umidade : as raízes profundas ajudam a reter água, essencial em períodos secos.

: as raízes profundas ajudam a reter água, essencial em períodos secos. Sequestro de carbono : contribui para mitigar as mudanças climáticas.





Segundo Daniel Ferraz, a produção de braquiária também desempenha um papel importante no fornecimento de palha para a segunda safra em áreas de soja. A integração entre culturas permite a rotação de lavouras e melhora as condições físicas e microbiológicas do solo. "A escolha pela Fazenda Canadá se deu devido às características do solo, que, após anos de cultivo, está em excelentes condições para a rotação de culturas. Isso é essencial para mantermos uma alta produtividade e atender tanto o mercado interno quanto o de exportação".

Liderança no mercado e inovação constante

A braquiária ruziziensis é destinada principalmente a sementeiras no interior de São Paulo, que abastecem o mercado nacional e internacional. Com dois parceiros estratégicos, o Agronegócio Estrondo procura fortalecer sua presença no mercado agropecuário, integrando inovação e práticas sustentáveis para manter-se competitivo.

