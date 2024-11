Trust Works lança plataforma de denúncias corporativas

A Trust Works, fundada por Anderson Weber, anuncia o lançamento de uma plataforma para publicar e auxiliar na solução de problemas em culturas tóxicas nas empresas. Inspirada no conceito do 'ReclameAqui', mas voltada para os colaboradores, a Trust Works já conta com mais de 21.000 reclamações documentadas, incluindo evidências e testemunhas, abrangendo desde lideranças tóxicas até casos de assédio sexual e burnout severo.

Segundo Weber, CEO da Trust Works, "oferecemos aos colaboradores um meio seguro e anônimo de relatar problemas no ambiente de trabalho, facilitando a comunicação entre funcionários e empresas para a resolução de questões culturais".

A plataforma Trust Works não apenas recebe reclamações, mas, segundo Weber, CEO da Trust Works, também atua como mediadora nos problemas reportados. Weber afirma que a Trust Works protege os reclamantes, garantindo anonimato e facilitando a comunicação entre colaboradores e empresas, em busca de soluções que beneficiem ambas as partes. Ele destaca que as empresas podem usar essas informações para melhorar sua cultura organizacional, elevar a produtividade e fortalecer a estratégia de employer branding.

Principais tópicos reclamados na Trust Works:

Liderança tóxica

Assédio moral

Falta de transparência e comunicação

Planos de carreira inadequados

Carga de trabalho excessiva



Weber explica que a plataforma busca garantir a transparência para as empresas e o anonimato para os reclamantes. Ele afirma que as informações sobre a reclamação são compartilhadas com a empresa envolvida no caso, com o objetivo de mediar e resolver o problema por meio das ferramentas de intermediação que o site oferece.

De acordo com Weber, a solução oferece uma visão abrangente do ambiente de trabalho nas empresas, permitindo análises sobre saúde mental e cultura organizacional. Ele pontua ainda que cada reclamação representa uma oportunidade para as empresas melhorarem o ambiente de trabalho, o que pode fortalecer a produtividade e a reputação corporativa.

O aumento no número de reclamações registradas pode beneficiar as empresas ao fornecer dados para melhorias internas. Resoluções alcançadas contribuem para um impacto positivo no ambiente de trabalho de diversas organizações.

Sobre a Trust Works

Fundada por Anderson Weber, a Trust Works é uma plataforma dedicada a resolver problemas culturais nas empresas que visa proteger e intermediar soluções entre funcionários e empregadores, focando na criação de ambientes mais justos, saudáveis e produtivos.



Para mais informações, os interessados podem acessar: www.trustworks.com.br.

Website: https://www.trustworks.com.br