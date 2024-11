Tricologia e terapia capilar são opções de tratamentos

Quando o assunto é adquirir novos produtos para os cabelos, as brasileiras não querem perder tempo. É o que indica uma pesquisa realizada pela pela Beauty Tech B4A durante a Beauty Plan 2022, que buscou entender o que influencia a decisão dos brasileiros na hora de comprar itens de beleza. Segundo a sondagem, compartilhada pelo site Consumidor Moderno, cerca de três a cada dez (35%) entrevistadas gostam de comprar “novidades para os cabelos” o quanto antes.

Paralelamente, a pesquisa “Opinion Box: Beleza e Cosméticos”, também repercutida pelo portal, revela que 51% dos brasileiros compram produtos de beleza e cosméticos uma vez por mês ou mais e que 33% esperam aumentar a frequência de compra em 12 meses.

Nesse panorama, uma modalidade que tem ganhado espaço no Brasil é a tricologia capilar. É o que afirma Keith Kanegae, terapeuta capilar formada pela Academia Brasileira de Tricologia, mentora de cursos, empresária e criadora do método Lisoterapia.

Kanegae é responsável pelo Lisoterapia, salão especializado em alisamento sem formol. O Lisoterapia atua com cinco técnicas exclusivas, uma para cada tipo de cabelo, e utiliza produtos exclusivos e regularizados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).

A terapeuta capilar explica que a abordagem da tricologia consiste no estudo científico dos cabelos e do couro cabeludo, abrangendo aspectos de sua anatomia, fisiologia, e doenças. “A tricologia não se limita à estética: é uma área interdisciplinar que envolve medicina e cosmetologia, tratando de problemas como queda de cabelo, caspa, psoríase e outros distúrbios capilares”, afirma.

Kanegae conta que na área da tricologia também há a terapia capilar, que aplica os conhecimentos da modalidade em tratamentos não invasivos para melhorar a saúde dos fios e couro cabeludo. “O terapeuta capilar utiliza técnicas como massagens, tratamentos tópicos e laser de baixa intensidade, entre outros, para tratar disfunções capilares e algumas doenças do couro cabeludo”.

Segundo Kanegae, a tricologia e a terapia capilar são importantes para entender sobre a saúde dos cabelos porque oferecem uma abordagem científica e personalizada para tratar os problemas capilares.

“Elas [tricologia e a terapia capilar] investigam as causas profundas de disfunções como queda de cabelo, oleosidade e afinamento, e não apenas os sintomas visíveis”, explica. “Isso permite tratamentos mais eficazes e duradouros, melhorando não só a estética, mas também a saúde geral dos fios e do couro cabeludo”, complementa.

A mentora e empresária observa que a tricologia ainda é desconhecida por muitos porque a maioria das pessoas tende a associar problemas capilares com soluções cosméticas rápidas ou tratamentos caseiros, sem se aprofundar nas causas dos problemas capilares.

Além disso, prossegue Kanegae, a tricologia é uma ciência relativamente recente no Brasil e a divulgação sobre seus benefícios ainda é limitada. “A falta de informação clara e acessível, somada à complexidade da ciência por trás do cabelo, também contribui para essa lacuna de conhecimento”.

Modalidade possui diversas indicações

De acordo com a criadora do método Lisoterapia, as principais indicações para cuidado capilar que integram a área da tricologia incluem tratamentos para queda de cabelo, oleosidade excessiva, caspa, dermatite seborreica, psoríase, alopecia e fios quebradiços.

“As estratégias envolvem o uso de produtos específicos, como tônicos e shampoos com ingredientes terapêuticos que estimulam o crescimento e fortalecem os fios, além de técnicas como massagens capilares e terapia a laser, entre outros”, explica Kanegae. “Outro aspecto importante é a recomendação de ajustes na alimentação e hábitos de vida para melhorar a saúde capilar de dentro para fora”, complementa.

Ainda segundo a terapeuta capilar, uma investigação da parte clínica junto a um médico da área também é recomendado para tratamentos de algumas patologias relacionadas a hormônios e déficit de vitaminas, por exemplo: “Determinadas situações demandam a busca por tratamento médico, para além das aplicações tópicas”.

Ela ressalta que casos de queda de cabelo severa ou persistente, sinais de infecção no couro cabeludo, condições hormonais como o hiper ou hipotiroidismo, queda após bariátrica, déficit de vitaminas e depressão, por exemplo, necessitam de uma abordagem clínica mais profunda.

Mercado de cuidado capilar cresce no Brasil

Kanegae observa que o mercado de cuidados capilares no Brasil está em crescimento, com uma maior busca por soluções personalizadas e mais saudáveis. “As pessoas estão cada vez mais interessadas em entender as causas dos problemas capilares e em encontrar tratamentos que não agridam a saúde, como é o caso de procedimentos livres de formol”.

Nesse cenário, segundo a empresária, a procura por serviços de tricologia e terapia capilar vem crescendo, especialmente entre quem busca alternativas mais saudáveis para tratar os cabelos e outras condições.

“No Lisoterapia, usamos todo o conhecimento adquirido nos estudos da tricologia e adequamos a nossos procedimentos, desde a lavagem até a finalização, focando sempre na saúde dos fios e couro cabeludo. E, o mais importante: não usamos produtos nocivos à saúde das pessoas”, conclui Kanegae.

