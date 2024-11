A Digital Cooperation Organization( DCO) concluiu sua participação na Cúpula do Futuro da ONU antes da Semana de Alto Nível da Assembleia Geral da ONU em 22 e 23 de setembro de 2024. As atividades da DCO enfatizaram a cooperação digital entre as diversas partes interessadas para impulsionar a prosperidade, alinhada ao compromisso da Organização de possibilitar prosperidade a todos, ao acelerar o crescimento inclusivo e sustentável da economia digital.

Digital Cooperation Organization at Summit of the Future: Accelerating digital cooperation to drive digital prosperity (Photo: AETOSWire)

Em 22 de setembro de 2024, os estados-membros da ONU aprovaram o Pacto Digital Global (GDC) com a meta de "um futuro digital inclusivo, aberto, sustentável, justo, seguro e protegido para todos". Aprovado como parte do 'Pacto para o Futuro', o Pacto Digital Global irá definir a estrutura para que os governos "trabalhem em cooperação e parceria com o setor privado, a sociedade civil, organizações internacionais, comunidades técnicas e acadêmicas e todas as outras partes interessadas, dentro de suas respectivas funções e responsabilidades, para tornar realidade o futuro digital que buscamos". As negociações do GDC foram lideradas por cofacilitadores e representantes permanentes da Suécia e da Zâmbia nas Nações Unidas.

Na Cúpula do Futuro, após a adoção do GDC, a Secretária-Geral da DCO, Deemah AlYahya, dirigiu-seàAssembleia Geral das Nações Unidas como observadora pela primeira vez desde a criação da Organização, com um chamado a agir na cooperação multilateral como força motriz rumo a uma economia digital mundial inclusiva e sustentável.

Deemah AlYahya, Secretária-Geral da DCO, disse: "A cooperação é um fator chave da prosperidade digital, e estamos muito satisfeitos em ver o Pacto Digital Global aprovado, uma estrutura fundamental que busca criar um futuro digital inclusivo, aberto e seguro para todos. O GDC reflete uma necessidade real de crescimento inclusivo e sustentável na economia digital para promover a prosperidade.

A DCO está comprometida em promover a cooperação internacional e multissetorial dentro da economia digital, e estamos comprometidos em desempenhar um papel ativo ao implementar o GDC para reduzir a exclusão digital mundial."

O recém-lançado Digital Economy Navigator (DEN) da DCO visa desempenhar um papel essencial no avanço do GDC para os estados-membros e parceiros da DCO, que contribuem para as tomadas de decisão e priorização bem informadas das partes interessadas. Anunciado pela Secretária-Geral da DCO, Deemah AlYahya, durante o "SDG Digital", o DEN é uma ferramenta ímpar que irá permitir que os países compreendam melhor os caminhos para a maturidade da economia digital, encontrem oportunidades de crescimento, avaliem o progresso e preencham a lacuna na maturidade da economia digital.

"Com o estabelecimento do Grupo de Amigos da ONU para Cooperação Digital e o engajamento com seus estados-membros, a DCO desempenhou um papel construtivo em formar o Pacto Digital Global. O Pacto é um marco importante e uma estrutura abrangente para um futuro digital inclusivo e sustentável. Estou na expectativa de continuar me envolvendo com a DCO. Juntos, podemos aproveitar o poder da tecnologia digital para reduzir a exclusão digital e acelerar o progresso rumo às Metas de Desenvolvimento Sustentável", comentou Amandeep Gill, Enviado do Secretário-Geral da ONU para a Tecnologia.

À margem da Cúpula do Futuro, a DCO organizou um evento paralelo na sede das Nações Unidas em Nova York, intitulado "Promovendo a Cooperação Digital Global para a Prosperidade".

O evento proporcionou uma plataforma multissetorial para explorar modelos inovadores de cooperação digital e apresentar soluções viáveis ??para a prosperidade digital.

