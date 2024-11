A Copeland, uma provedora global de soluções climáticas sustentáveis, anunciou que Michael Toh se juntouàempresa como presidente de sua unidade de negócios regional Ásia-Pacífico. A Copeland é uma empresa de portfólio independente da Blackstone, a maior gestora de ativos alternativos do mundo, dentro de seu Capital Partners Fund XIII.

Michael Toh, President Asia-Pacific for Copeland (Photo: Business Wire)

“O profundo conhecimento de Michael sobre o setor de aquecimento, ventilação e ar condicionado (HVAC), combinado com sua ampla experiência de liderança em toda a Ásia, faz dele o líder ideal para nossos negócios na região Ásia-Pacífico”, disse o CEO da Copeland, Ross B. Shuster. “Sua capacidade comprovada de expandir os negócios, juntamente com sua abordagem estratégicaàinovação, estão bem alinhadas com nossa direção estratégicaàmedida que continuamos a expandir nossa presença nos setores de HVAC, cadeia de frio e industrial em toda a região da Ásia-Pacífico”.

Com mais de 20 anos de experiência em HVAC e setores relacionados, Toh tem um histórico comprovado de crescimento e lucratividade em condições dinâmicas de mercado. Antes de ingressar na Copeland, Toh liderou as operações da Georg Fischer na região Ásia-Pacífico. Ele liderou a equipe de vendas da Honeywell Building Solutions na região Ásia-Pacífico e ocupou vários cargos de liderança nas operações da Johnson Controls em Cingapura, Malásia e China. Toh também teve responsabilidades significativas de governança e supervisão como vice-presidente do conselho do Chinaust Group, uma joint venture com uma empresa estatal listada na China, e atuou como membro da equipe de Gerenciamento Executivo Global da Piping Systems.

“Estou animado para me juntaràCopeland e ansioso para impulsionar o crescimento e a inovação nesta região dinâmica”, disse Toh. “A Copeland está bem posicionada para ajudar a resolver alguns dos desafios climáticos mais complexos do mundo, permitindo a transição energética, acelerando a transição para baixo potencial de aquecimento global e refrigerantes naturais e protegendo alimentos perecíveis e medicamentos essenciais em toda a cadeia de frio.”

A nomeação de Toh é mais um passo adiante para a Copeland depois de se tornar uma empresa autônoma em 2023. A empresa continua construindo e fortalecendo sua equipe de liderança e executando suas estratégias de crescimento com foco nos clientes, na inovação e na sustentabilidade.

Saiba mais sobre as soluções sustentáveis da Copeland em copeland.com.

Sobre a Copeland

A Copeland é líder global em soluções sustentáveis de aquecimento, resfriamento, cadeia de frio e industriais. Ajudamos clientes comerciais, industriais, de refrigeração e residenciais a reduzir suas emissões de carbono e melhorar a eficiência energética. Abordamos questões como mudanças climáticas, populações em crescimento, demandas de eletricidade e cadeias de suprimentos globais complexas com inovações que promovem a transição energética, aceleram a adoção de refrigerantes naturais e de baixo Potencial de Aquecimento Global (GWP) favoráveis ao clima e protegem os bens mais críticos do mundo por meio de uma cadeia de frio eficiente e sustentável. Temos mais de 18.000 funcionários, com presença em mais de 40 países, uma presença global que possibilita atender aos clientes onde quer que eles estejam no mundo e enfrentar desafios com escala e velocidade. Nossas marcas líderes do setor e nosso portfólio diversificado oferecem inovação e tecnologia comprovadas em mais de 200 milhões de instalações em todo o mundo. Juntos, criamos soluções sustentáveis que melhoram a vida das pessoas e protegem o planeta hoje e para as gerações futuras. Para obter mais informações, acesse copeland.com.

