Santa Catarina é destaque no mercado logístico no país

Santa Catarina consolida-se como um dos principais pólos logísticos do Brasil, destacando-se por sua infraestrutura e localização estratégica. Atualmente, o estado ostenta a menor taxa de vacância de galpões logísticos do país, com apenas 3%, enquanto a média nacional é de 10%, segundo dados de pesquisa realizada pela Brain Inteligência Estratégica sobre o setor. Esse cenário é impulsionado pelo crescimento contínuo de indústrias, comércio e, especialmente, pelo avanço do e-commerce, que tem gerado uma demanda crescente por espaços de armazenagem e distribuição.



“A vacância no país vem reduzindo, ficando na ordem de 10% no Brasil, enquanto em Santa Catarina os dados mostram uma vacância neste segundo trimestre de 2024 de menos de 1/3 da disponibilidade nacional, o que mostra a assertividade do investimento neste segmento em Santa Catarina”, explica Guilherme Werner, pesquisador e sócio da Brain, responsável pela pesquisa.

Para o superintendente comercial do Navepark, Éverton Ávila, essa taxa de vacância reduzida demonstra a capacidade de Santa Catarina responder rapidamente às necessidades do mercado, oferecendo eficiência nas operações e agilidade na distribuição de mercadorias. “O estado é reconhecido por sua capacidade de adaptação às novas exigências logísticas, sendo uma região estratégica para empresas que buscam otimizar suas cadeias de suprimentos e alcançar novos patamares de competitividade. Uma das cidades que vem se destacando neste cenário é Navegantes, no litoral norte do estado”, ressalta.

Ainda de acordo com dados da Brain Inteligência Estratégica, demograficamente Santa Catarina cresce, proporcionalmente, mais de três vezes o que o país cresce. E Navegantes tem um crescimento de 2,8% contra 0,5% do país e 1,6% de SC, na variação anual entre 2010 e 2024.

Outro fator que também impulsiona a expansão de condomínios logísticos é o crescimento das vendas online no país. “Com o aumento do e-commerce, há uma maior demanda por grandes centros de distribuição e armazéns logísticos em áreas estratégicas, próximos aos centros urbanos e grandes rodovias”, afirma Everton Avila.

Dados da Brain Inteligência Estratégica, empresa especializada em pesquisas de mercado, o perfil ocupante do mercado logístico atual é: 32% e-commerce, 16% transporte e logística, 12% varejo, e 39% outras áreas. “Santa Catarina é reconhecida como um grande polo de oportunidades para quem busca investir no mercado imobiliário. Além de trazermos atrativos para quem busca rentabilidade para seu segmento logístico, apresentamos ao mercado um novo olhar para o segmento imobiliário, com investimentos assertivos e com dados de mercado que chancelam o crescimento e lucratividade”, pontua Éverton Avila.

Atualmente, o Brasil conta com uma área bruta locável de galpões logísticos que ultrapassa 20 milhões de metros quadrados, com uma concentração significativa no eixo Rio-São Paulo. “Esse cenário promissor reforça o papel de Santa Catarina como um dos principais hubs logísticos do Brasil, proporcionando crescimento econômico e geração de empregos, além de consolidar o estado como um local estratégico para o desenvolvimento do setor logístico no país”, finaliza Éverton Avila.

