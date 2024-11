Vanderlande Brasil participa da 35ª edição da Movimat

A 35ª edição da Movimat, evento que reúne empresas da cadeia logística integrada para a América Latina, chega ao São Paulo Expo entre os dias 4 e 8 de novembro. Neste ano, o evento acontece junto à Fenatran, feira de transporte que apresenta ao mercado as principais novidades em produtos e serviços do setor.



A Vanderlande Brasil, companhia de logística automatizada para aeroportos, centros de distribuição e mercados de envio expresso e postal e braço da Toyota Industries Corporation, participa do evento pela primeira vez e deve apresentar aos participantes as mais novas soluções para o mercado de warehouse, que gerencia os processos de armazenagem e distribuição de mercadorias.



“Por meio de uma interação video-ilustrativa, vamos expor todo o alcance do grupo Toyota Automated Logistic Group (TALG), e suas soluções integradas de automação para movimentação de materiais em um centro de distribuição”, destaca Adriano Santos, Country Manager da Vanderlande Brasil.



A empresa deve apresentar ainda seu sistema de armazenamento e recuperação automatizados, o Fastpick. A tecnologia, “desenvolvida para superar os desafios enfrentados pelos centros de distribuição e cumprimento de pedidos na era do comércio eletrônico, visa oferecer um aumento na eficiência, precisão e flexibilidade das operações”, revela Santos.



Durante os cinco dias de feira, a Movimat reunirá expositores do segmento como compradores da indústria, distribuição, atacado, varejo e comércio eletrônico, além das soluções integradas voltadas à indústria 4.0, que otimizam custos e tornam as operações logísticas mais eficientes, ágeis e competitivas.



“Estaremos com o time da Toyota Empilhadeiras e Automated Logistic nas principais ruas da Movimat e Fenatran. Na última feira, a Toyota recebeu mais de 2 mil visitantes em seu estande, e acreditamos que este ano não será diferente”, avalia.



Na edição deste ano, a Movimat espera receber mais de 70 mil profissionais do setor de transporte e logística, incluindo prestadores de serviços, responsáveis por equipamentos e acessórios logísticos como transportadores de carga, empresas de consultoria e gestão, fornecedores de equipamentos e estruturas.



Sobre a Vanderlande



A Vanderlande é uma das líderes globais em soluções de logística automatizada para aeroportos, centros de distribuição e mercados de envio expresso e postal. Localizada em Veghel, nos Países Baixos, a subsidiária da Toyota Industries Corporation possui uma gama de produtos que incluem software e serviços de manutenção e suporte para otimização de processos na cadeia de suprimentos.



Com uma rede global de mais de nove mil funcionários e presença em mais de 100 países, a Vanderlande movimenta mais de quatro bilhões de malas e doze milhões de pacotes por dia para clientes em todo o mundo.



Para saber mais, basta acessar: http://www.vanderlande.com