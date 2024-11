Inteligência artificial é aliada na humanização das vendas

À medida que a tecnologia avança, a Inteligência Artificial (IA) se torna cada vez mais presente nas estratégias de vendas e atendimento ao cliente. No entanto, ao contrário da ideia comum de que a IA substitui o contato humano, a empresa paulista Hyphen: Tech, Consulting & Growth, aceleradora especializada em consultoria e tecnologia comercial, avalia que o uso estratégico de tecnologia pode fortalecer o relacionamento entre vendedores e clientes. Com o objetivo de aprimorar a eficiência nos processos de vendas, a empresa incorporou em sua metodologia a aplicação de IA para automatizar tarefas e permitir que os vendedores direcionem seu foco para atividades de maior valor na jornada de compra.

Segundo Diego de Castro, CEO da Hyphen, o principal objetivo da metodologia Hyarch é promover uma jornada de vendas mais eficiente e personalizada. "A tecnologia deve ser usada para reforçar o relacionamento, maximizar oportunidades e capacitar os vendedores. Ao automatizar tarefas repetitivas, permitimos que o vendedor dedique mais tempo ao que realmente importa: entender as necessidades do cliente e construir um relacionamento sólido", afirma Castro.

Tecnologia para um atendimento mais próximo

Castro destaca que a adoção da inteligência artificial na prospecção e no processo de vendas é uma tendência crescente no mercado. Ele explica como essa abordagem foi implementada na tecnologia Hyarch: “A automação de contatos em múltiplos canais e a geração de propostas personalizadas não apenas aumentam a produtividade, mas também capacitam os vendedores a adotarem um papel mais ativo e estratégico, maximizando o valor de cada interação. Simultaneamente, a IA identifica oportunidades de melhoria no discurso comercial”.

Esta tendência tem sido seguida por muitas empresas para oferecer experiências mais personalizadas e eficazes aos clientes. No Itaú, a aplicação de IA auxilia na resolução de problemas de forma ágil, melhorando o atendimento em diversos pontos de contato? (Decision Report).? Já a Natura incorpora IA em várias iniciativas, como a análise de pele personalizada para clientes e o suporte digital via assistente virtual, para facilitar o trabalho das consultoras de beleza e fortalecer o atendimento humanizado da marca (ConvergenciaDigital)

Para a Hyphen, uma das grandes vantagens da integração de IA nas vendas é a capacidade de personalizar o atendimento em larga escala. Isso acontece porque o sistema analisa dados de interações anteriores e ajusta automaticamente o tom e a abordagem, fazendo com que cada contato seja relevante e único. "A IA que usamos no Hyarch não é apenas uma ferramenta de automação; é um apoio inteligente que contribui para o desenvolvimento de uma relação genuína com o cliente", completa Castro.

IA e o futuro das relações comerciais

A ascensão do atendimento digital trouxe novas oportunidades para uma interação mais precisa e eficiente entre empresas e clientes. Nesse cenário, a metodologia desenvolvida pela Hyphen realiza uma análise das conversas entre vendedor e cliente, oferecendo um diagnóstico detalhado das interações. Ao identificar pontos específicos onde o vendedor pode ter cometido erros ou deixado de explorar abordagens eficazes, ela sugere melhorias práticas para potencializar a taxa de conversão. Essa prática é cada vez mais valorizada em setores de alta competitividade, como tecnologia e telecomunicações, onde um atendimento ajustado ao perfil do cliente é essencial para fidelização e satisfação (Drift digital)

Enquanto muitas empresas ainda consideram o uso de IA no atendimento como um diferencial, a Hyphen acredita que esse é um caminho sem volta. "A tecnologia deve caminhar lado a lado com a humanização. Esse é o futuro das vendas", finaliza Diego de Castro.



Para mais informações, basta acessar: Hyphen | Hyarch

Website: https://hyphen.com.br