Marca de joias anuncia primeira linha feminina e nova CEO

A Key Design, marca de joias masculinas com faturamento de R$ 16 milhões em 2023, anuncia Anna Luiza Ribas como nova CEO, que assume no lugar do cofundador André Yui. A empresa vem crescendo 50% ao ano nos últimos quatro anos e também anuncia sua expansão para o mercado feminino de semijoias, com expectativa de aumentar seu market share.

Anna Luiza Ribas está na empresa desde 2020, quando entrou para integrar a equipe financeira da Key Design. Ao longo dos anos, a executiva ampliou sua atuação para os setores de vendas, planejamento e produto, até chegar ao cargo de CEO. O comando da empresa ainda inclui Renata Yui como CMO e Ludmila Brum Possani à frente de Novos Negócios.

Atualmente, 90% dos colaboradores da Key Design são mulheres. Toda a operação da empresa é verticalizada: a produção é feita inteiramente na fábrica em Londrina - 100% composta por mulheres - e o processo de marketing é interno.

A nova linha feminina, com 155 produtos, tem campanha estrelada pela influenciadora e empreendedora Mari Saad. O ticket médio atual da companhia é de R$ 250, e estima-se que fique em torno de R$ 365 após o lançamento.

O movimento representa uma expansão para a marca, que continuará com produtos voltados para o público masculino. A Key Design espera que a linha represente mais de 60% do faturamento até o início de 2025.

"A Key Design já tem um nome bem consolidado no mercado de joias para homens, uma vez que são mais de dez anos de trajetória. O que visualizamos agora para o futuro dos negócios é a expansão da marca, e isso naturalmente inclui ampliar a oferta de produtos para o público feminino. Alinhar o lançamento ao meu novo papel dentro da empresa torna esse momento ainda mais especial", ressalta Anna Luiza Ribas, nova CEO.

Website: https://www.instagram.com/keydesign/