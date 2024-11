Williams Racing e Gulf expandem parceria global

A colaboração entre as duas marcas, que teve início em 2023, já trouxe resultados importantes, como a votação pública para a escolha da pintura especial “Bolder than Bold” do carro FW45, com as cores da Gulf. Essa pintura foi exibida em três corridas no ano passado e em eventos como o Gulf Speed Festival, realizado recentemente em São Paulo. O objetivo da parceria continua sendo aproximar os fãs do esporte a motor.

O café Reviva, produzido com grãos 100% Arábica de fazendas certificadas na América Latina, estará disponível para a equipe em todas as corridas e na sede da Williams em Grove, na Inglaterra. O logotipo da marca aparecerá no carro FW47, que será pilotado por Alex Albon e Carlos Sainz.

Além disso, a parceria se estende a outros segmentos da equipe de Fórmula 1, como a Williams Esports e a Williams Racing Driver Academy.

Essa renovação é a segunda grande extensão de parceria global anunciada pela Williams neste mês, somando-se à recente continuidade da colaboração com a Kraken, parceira oficial de criptomoedas e Web3 até 2025.

"A ampliação da parceria com a Gulf reforça nossa confiança mútua e a visão comum de crescimento. A introdução da Reviva Coffee é mais um passo na nossa colaboração", diz James Vowles, Chefe de Equipe da Williams Racing.

Mike Jones, CEO da Gulf Oil International UK Limited, acrescenta: "Estamos felizes em expandir nossa presença no setor de cafés especiais com a Reviva e em continuar nossa parceria com a Williams Racing, trazendo mais ativações e engajamento para os fãs da Fórmula 1".

Website: https://brasil.gulfoilltd.com/